Két évig őrizte a dalt Harry Styles – így búcsúzott tragikusan elhunyt barátjától
Megható pillanatoknak lehettek tanúi Harry Styles rajongói New Yorkban. A világhírű énekes egy eddig kiadatlan dallal emlékezett meg egykori zenésztársáról, Liam Payne-ről, aki napra pontosan két évvel korábban vesztette életét. A dal különlegessége, hogy Styles közvetlenül barátja halála után írta, ám most először énekelte el közönség előtt.
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