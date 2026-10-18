Forsthoffer Ágnes hazatért Rómából, elmondta, miért nem írta bele családi cégét a vagyonnyilatkozatába

A házelnök a témában inkább előre menekült. Videójához is azt írta:

a vagyonnyilatkozat rovatainak meghatározása biztosan felülvizsgálatra szorul.

– Erre vonatkozó kérdéseimet, felvetéseimet megküldöm a Mentelmi Bizottság elnökének, a családi cégben még meglévő tulajdoni hányadomról való tájékoztatás mellett – írta. A felvételen pedig arról beszél, hogy inkább megváltoztatná a vagyonnyilatkozattételi rendszert, mert szerinte úgy lenne jó a kitöltés, ahogyan ő értelmezte.

Videóját azzal zárta, hogy áll a vizsgálatok elé, és nem ragaszkodik a pozíciójához.