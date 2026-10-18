Forsthoffer Ágnes hazatért Rómából, elmondta, miért nem írta bele családi cégét a vagyonnyilatkozatába

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Előre menekül Forsthoffer Ágnes, inkább megváltoztatná a vagyonnyilatkozattétel szabályait, miután hibásan értelmezte őket, és emiatt nem írta bele családi cégét a nyitó vagyonnyilatkozatába. A házelnök áll a vizsgálatok elébe, állítása szerint nem ragaszkodik a pozíciójához.

Kreft-Horváth Márk
2026. 10. 18. 9:36
Forsthoffer Ágnes házelnök Forrás: Facebook/Forsthoffer Ágnes

A házelnök a témában inkább előre menekült. Videójához is azt írta: 

a vagyonnyilatkozat rovatainak meghatározása biztosan felülvizsgálatra szorul.

– Erre vonatkozó kérdéseimet, felvetéseimet megküldöm a Mentelmi Bizottság elnökének, a családi cégben még meglévő tulajdoni hányadomról való tájékoztatás mellett – írta. A felvételen pedig arról beszél, hogy inkább megváltoztatná a vagyonnyilatkozattételi rendszert, mert szerinte úgy lenne jó a kitöltés, ahogyan ő értelmezte. 

Videóját azzal zárta, hogy áll a vizsgálatok elé, és nem ragaszkodik a pozíciójához. 

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Deme Dániel
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Bár egy teljesen hiteltelen „nemzeti” csomagolásban, de ez a fajta globalista, „euroidentitásban” megjelenő nemzetek feletti szemlélet az utolsó években megállíthatatlanul teret nyert magának hazánkban is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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