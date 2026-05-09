„Freddie Mercury imádta Budapestet” – exkluzív interjú Mike Morannel, aki Ozzy Osbourne-ról és a Beatlesről is mesélt

– A koncert után elmentünk Freddie házába, a Garden Lodge-ba vacsorázni. Montserrat azt mondta: „Énekeljünk a zongora körül! De ne operát, hanem rock and rollt és gospelt!” Hajnali négyig örömzenéltünk. Akkor mondta: „Ez a szabadság! Miért nem énekelünk együtt egy dalt egy közös lemezen?” Persze rávágtuk, hogy igen! Másnap elutazott Argentínába, de folyton hívogatott: „Kész van már a dal?” Mi pedig Freddie-vel ott ültünk egy üres papírlap előtt. Semmi referenciánk nem volt, ilyet még senki nem csinált. Végül azt mondtuk: „Legyen a címe Barcelona, hiszen ott találkoztunk először.” Így született meg az első sor: „Barcelona was the first time that we met”.

– 1986-ban egyszerre dolgozott Ozzy Osbourne-nal és a Queennel. Hasonlított egymásra a két ikon?

– Csak abban, hogy mindketten uralkodtak a saját világukban. Ozzy tündéri, egy kicsit bolondos, de végtelenül kedves ember volt. Ő teremtette meg a heavy metalt, amiből a Led Zeppelin vagy a Metallica is merített. Ő volt a metal királya, Freddie pedig minden másé. De a munkában egyformák voltak: keményen dolgoztak, és hatalmas karizmájuk volt.

Mike Moranben egy igazi angol úriembert ismertünk meg, aki végtelen kedvességgel és nagyon szórakoztatóan mesélte el ezeket a zenetörténeti kuriózumokat (Fotó: Kurucz Árpád)

– Dolgozott Paul McCartney-val is. Nehéz volt billentyűsként újat mutatni neki?

– Én stúdiózenész vagyok: ha azt kérték, zongorázzak, akkor zongoráztam. De George Harrisonnal sokkal többet dolgoztam. Van azonban egy szomorú történetem. Közvetlenül John Lennon meggyilkolása után, egy vasárnap George Harrison felhívott: „Át tudnál jönni? Paul is jön hozzám, tíz éve nem járt nálunk. Szükségem van a barátaimra.” Éppen az All Those Years Ago című dalon dolgoztunk. Paul végül hat autóval, feleségével, Lindával és a Wings-es Denny Laine-nel állított be. Paul meghallgatta a dalt, és azt mondta: „Kellene rá egy kórus.” Ott helyben beállított mindenkit: George Martin volt a pultnál, én pedig George-dzsal és Dennyvel álltam egy mikrofonnál, Paul pedig a másiknál.