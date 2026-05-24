Ötvenöt új államtitkárt neveztek ki, kedden állnak munkába

Gazdasági és Energetikai Minisztérium
- Fábián Ágnes gazdaságfejlesztési államtitkár
- Porcher Áron parlamenti államtitkár
- Tótth András energetikai államtitkár
- Zolnay Judit külgazdasági államtitkár
Honvédelmi Minisztérium
- Kürtös László Antal parlamenti államtitkár
- Sándor Zsolt digitalizációs és kibervédelmi államtitkár
- Varga Attila Elek honvédelmi államtitkár
Igazságügyi Minisztérium
- Bódis Péter parlamenti államtitkár
Közlekedési és Beruházási Minisztérium
- Barna Zsolt közúti közlekedésért felelős államtitkár
- Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár
- Szemerey Samu építészeti államtitkár
Külügyminisztérium
- Breuer Klára bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkár
- Mészáros Krisztián multilaterális ügyekért felelős államtitkár
- Velkey György László parlamenti államtitkár
Miniszterelnökség
- Bíró-Nagy András szakpolitikáért felelős államtitkár
- Csontos Bence parlamenti államtitkár
- Kustánczi Norbert kormányzati kommunikációért felelős államtitkár
- Nagy Zsófia stratégiai államtitkár
Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
- Benedek Bulcsu Balázs közigazgatási államtitkár
- Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár
- Kapronczai Balázs parlamenti államtitkár
- Kereki Judit gyermekügyekért felelős államtitkár
- Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár
- Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori oktatásért felelős államtitkár
Pénzügyminisztérium
- Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár
- Boda Nikoletta parlamenti államtitkár
- Kövesdy Attila adópolitikáért felelős államtitkár
Szociális és Családügyi Minisztérium
- Barna-Szabó Tímea parlamenti államtitkár
- Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár
- Gyurkó Szilvia Veronika gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár
- Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár.
Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
- Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár
- Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár
- Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár
- Tompa Enikő parlamenti államtitkár
