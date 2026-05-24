Ötvenöt új államtitkárt neveztek ki, kedden állnak munkába

Magyar Péter bejelentette ötvenöt államtitkár kinevezését. A május 24-én megjelent Magyar Közlöny alapján összeszedtük, kik felelnek az egyes területekért a kormányban.

2026. 05. 24. 10:37
Gazdasági és Energetikai Minisztérium

  • Fábián Ágnes gazdaságfejlesztési államtitkár
  • Porcher Áron parlamenti államtitkár
  • Tótth András energetikai államtitkár
  • Zolnay Judit külgazdasági államtitkár

 

Honvédelmi Minisztérium

  • Kürtös László Antal parlamenti államtitkár
  • Sándor Zsolt digitalizációs és kibervédelmi államtitkár
  • Varga Attila Elek honvédelmi államtitkár

 

Igazságügyi Minisztérium

  • Bódis Péter parlamenti államtitkár

 

Közlekedési és Beruházási Minisztérium

  • Barna Zsolt közúti közlekedésért felelős államtitkár
  • Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár
  • Szemerey Samu építészeti államtitkár

 

Külügyminisztérium

  • Breuer Klára bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkár
  • Mészáros Krisztián multilaterális ügyekért felelős államtitkár
  • Velkey György László parlamenti államtitkár

 

Miniszterelnökség

  • Bíró-Nagy András szakpolitikáért felelős államtitkár
  • Csontos Bence parlamenti államtitkár
  • Kustánczi Norbert kormányzati kommunikációért felelős államtitkár
  • Nagy Zsófia stratégiai államtitkár

 

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium

  • Benedek Bulcsu Balázs közigazgatási államtitkár
  • Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár
  • Kapronczai Balázs parlamenti államtitkár
  • Kereki Judit gyermekügyekért felelős államtitkár
  • Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár
  • Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori oktatásért felelős államtitkár

 

Pénzügyminisztérium

  • Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár
  • Boda Nikoletta parlamenti államtitkár
  • Kövesdy Attila adópolitikáért felelős államtitkár

 

Szociális és Családügyi Minisztérium

  • Barna-Szabó Tímea parlamenti államtitkár
  • Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár
  • Gyurkó Szilvia Veronika gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár
  • Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár.

 

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium

  • Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár
  • Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár
  • Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár
  • Tompa Enikő parlamenti államtitkár

 

Tudományos és Technológiai Minisztérium

  • Bicskei László parlamenti államtitkár
  • Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár
  • Polereczki Andrea digitalizációs államtitkár

 

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium

  • Stumpf Péter Bence parlamenti államtitkár
  • Szabó Mátyás vidék- és területfejlesztési államtitkár

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Csudai Sándor)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
