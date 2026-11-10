Magyar Péternek színt kell vallania, enged-e Merz zsarolásának
A Tisza-kormány mennyi pénzzel kívánja támogatni Ukrajnát? Bóka János közösségi oldalán reagált Magyar Péter és Friedrich Merz német kancellár találkozója után. Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnök is felszólalt Friedrich Merz követelésére válaszolva.
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