Friedrich Merz és Magyar Péter tárgyalása: a magyar miniszterelnök szerint minden adott a magyar–német kapcsolatok további erősödéséhez

A német kancellár az uniós bővítésről szólva megjegyezte, hogy Magyarország elkötelezett a nyugat-balkáni államok csatlakozásában, és hogyha ők megérettek a csatlakozásra, akkor fontos, hogy azok csatlakozhassanak is. Hozzátette, hogy Montenegróval rövidesen le is tudják majd zárni a csatlakozási tárgyalásokat.

Ukrajna és Moldova kérdésében szeretném, ha végre minden tárgyalási fejezetet meg tudnánk nyitni. Bízom benne, hogy ez az év végéig sikerülni is fog. Hiszen mindenki számára világos, hogy Oroszország továbbra is csak az erő nyelvét érti, ezért nekünk európaiaknak egységesen kell fellépnünk, készen kell állnunk, hogy komolyan tárgyaljunk, de arra is, hogy tovább növeljük a nyomást Oroszországra, és hosszú távon támogassuk Ukrajnát, és ehhez hozzátartozik az EU-tagság világos perspektívája is

– emelte ki Friedrich Merz.

A következő hétéves uniós költségvetés kapcsán Merz szavazira reagálva Magyar Péter kiemelte:

Talán nem okozok meglepetést azzal, hogy közép-európai országként Magyarországnak kissé eltérő érdekei vannak. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos politikák, amilyen az agrárpolitika, a kohéziós politika, illetőleg a nemzeti borítékok finanszírozása érdemben ne csökkenjen.

Mint mondta, van mit dolgozni még ezen a költségvetésen minden oldalról.