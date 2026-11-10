Friedrich Merz és Magyar Péter tárgyalása: a magyar miniszterelnök szerint minden adott a magyar–német kapcsolatok további erősödéséhez

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A következő hétéves uniós költségvetés fontos téma volt Friedrich Merz számára. Magyar Péter szerint van még mit dolgozni a költségvetésen.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 10. 13:47
Friedrich Merz és Magyar Péter tárgyalása: a magyar miniszterelnök szerint minden adott a magyar–német kapcsolatok további erősödéséhez
Fotó: RALF HIRSCHBERGER Forrás: AFP

A német kancellár az uniós bővítésről szólva megjegyezte, hogy Magyarország elkötelezett a nyugat-balkáni államok csatlakozásában, és hogyha ők megérettek a csatlakozásra, akkor fontos, hogy azok csatlakozhassanak is. Hozzátette, hogy Montenegróval rövidesen le is tudják majd zárni a csatlakozási tárgyalásokat. 

Ukrajna és Moldova kérdésében szeretném, ha végre minden tárgyalási fejezetet meg tudnánk nyitni. Bízom benne, hogy ez az év végéig sikerülni is fog. Hiszen mindenki számára világos, hogy Oroszország továbbra is csak az erő nyelvét érti, ezért nekünk európaiaknak egységesen kell fellépnünk, készen kell állnunk, hogy komolyan tárgyaljunk, de arra is, hogy tovább növeljük a nyomást Oroszországra, és hosszú távon támogassuk Ukrajnát, és ehhez hozzátartozik az EU-tagság világos perspektívája is

– emelte ki Friedrich Merz. 

A következő hétéves uniós költségvetés kapcsán Merz szavazira reagálva Magyar Péter kiemelte:

Talán nem okozok meglepetést azzal, hogy közép-európai országként Magyarországnak kissé eltérő érdekei vannak. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos politikák, amilyen az agrárpolitika, a kohéziós politika, illetőleg a nemzeti borítékok finanszírozása érdemben ne csökkenjen.

Mint mondta, van mit dolgozni még ezen a költségvetésen minden oldalról. 

Magyar PéterNémetországFriedrich MerzKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekplató

Platói szerelem

Pilhál György avatarja

Valóban ki kell állítani, meg kell mutatni az embereknek „az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált” Ricsit.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu