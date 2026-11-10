Nem lesz egyszerű az uniós költségvetésről megállapodni – Németország újabb feltételt jelentett be
A német kancellár António Costának, az Európai Tanács elnökének írt levelet, amelyben ultimátumot adott. Németország figyelmeztetett, hogy Berlin kész blokkolni az EU költségvetési tárgyalásait, hacsak a blokk nem állapodik meg egy hosszú távú tervben Ukrajna támogatására.
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