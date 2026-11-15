Nem teszi zsebre a tiszás politikus, amit a követőitől kapott, amikor újabb feljelentést jelentett be

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„Kormányzás is lesz? Ebből nem fogunk megélni!” – fakadt ki egy hozzászóló Csontos Bence Facebook-oldalán. A tiszás országgyűlési képviselő újabb feljelentésről számolt be, ám bejegyzése alatt számos felhasználó inkább azt kérte számon, hogy a kormány mikor kezd el az ország gazdasági problémáival, a munkahelyteremtéssel és a beruházásokkal foglalkozni. Többen úgy vélik, a folyamatos feljelentések nem helyettesíthetik a kormányzati munkát.

Kárpáti András
2026. 11. 15. 6:10
Nem teszi zsebre a tiszás politikus, amit a követőitől kapott, amikor újabb feljelentést jelentett be
Magyar Péter kormányának újabb feljelentései miatt saját pártja politikusának Facebook-oldalán is egyre többen kérik számon az érdemi kormányzati munkát. Fotó: Vémi Zoltán

Ádám a feljelentések jogi megalapozottságával kapcsolatban fogalmazott meg fenntartásokat.

– Egy politikai döntés lehet rossz, de attól még nem bűncselekmény! – figyelmeztetett.

Egy másik felhasználó, Benedek ironikusan reagált a bejelentésre:

 Jól van. Elhisszük. Az a gyanús, ami nem gyanús.

 

Zsuzsa pedig arról írt, hogy választókerületének képviselőjétől a helyi ügyek képviseletét várná, nem pedig a pártvezetés által elvárt politikai üzenetek ismétlését. – Várnánk, hogy választókörzete érdekében tevékenykedjen! – hangsúlyozta.

A jelenlegi kormány költéseit is számon kérték

A hozzászólások között többen a gazdaság helyzetét és a kabinet saját közpénzfelhasználását is szóvá tették.

Erika például azt kérdezte, mennyi közpénzt költött saját működésére a jelenlegi kormány. Kommentjében a szolgálati lakások felújítását, az ingatlanbérléseket, a kihelyezett kormányüléseket és különböző támogatásokat említett, amelyekkel kapcsolatban szerinte szintén indokolt lenne az elszámoltatás. 

 

Péter az ország eladósodását kifogásolta, és attól tart, hogy a gazdasági helyzet megszorításokhoz vezethet. Sándor a külföldi cégeknek jutó beruházásokat és az adóemeléseket emlegette, míg egy másik hozzászóló egyebek mellett a költségvetés és a munkanélküliség ügyét kérte számon.

Mások már magát a videós szereplést is bírálták. Zoltán a súgógép használatára tett gúnyos megjegyzést, János pedig azt kérdezte Csontostól, hogy neki is előre megírták-e a mondandóját.

Marika röviden annyit üzent a politikusnak:

Dolgozz, ne hazudj!

 

Elszámoltatás vagy leszámolás?

A feljelentésekkel és látványos hatósági akciókkal szembeni türelmetlenség hátterében az is állhat, hogy az elmúlt hónapokban többször felmerült: 

a Tisza-kormány számára kellemetlen politikai ügyeket rövid időn belül nagy visszhangot kiváltó büntetőeljárások követték. 

Szeptemberben Hankó Balázs, októberben Matolcsy György, novemberben pedig Orbán Áron ügye került a figyelem középpontjába. Utóbbi esetében a hatósági akció éppen arra a napra esett, amikor a kormányt az ügynökakták körüli botrány miatt várták a parlament nemzetbiztonsági bizottságában. Mások mellett Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is felhívta a figyelmet: visszatérő forgatókönyv, hogy amikor Magyar Péter politikailag nehéz helyzetbe kerül, valakit őrizetbe vesznek. A hatósági eljárások politikai célú időzítése ugyanakkor nem bizonyított. A kommentelők elégedetlensége mindenesetre arra utal, hogy az elszámoltatási ügyek mellett egyre többen szeretnének kézzelfogható kormányzati eredményeket is látni.

tisza párthankó balázstempus közalapítványMagyar Péter

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A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

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