Több száz olasz iskolát ürítettek ki bombariadó miatt, Giorgia Meloni meggyilkolásával is fenyegetőztek
Országszerte legalább háromszáz olaszországi oktatási intézményt evakuáltak szerdán, miután az iskolák elektronikus postafiókjába egyszerre érkezett egy tömeges bombafenyegetést tartalmazó üzenet. A levélben nemcsak az iskolákban elhelyezett robbanószerekkel, hanem az olaszok megsemmisítésével és Giorgia Meloni miniszterelnök meggyilkolásával is fenyegetőztek.
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