Toba: csak egy hajszálon múlott, hogy létezhet az emberiség

A Krakatau 1883-as kitörése 35 ezer áldozatot követelt Fotó: Library of Congress

A Toba kitörése számít az elmúlt 25 millió év legnagyobb vulkáni kataklizmájának.

A kitörés erejét és a légkörbe szórt vulkáni anyag mennyiségét jól jellemzi, hogy az egész indiai szubkontinenst átlagosan 15 centiméter vastagságban borította be a vulkáni hamu, de akadtak olyan vidékek, ahol ez a 6, illetve a 9 méteres vastagságot is elérte. A Toba kitörésével a számítások szerint hozzávetőleg tízmilliárd tonna kénsav jutott az atmoszférába, ami az egész földkerekségen savas csapadék formájában hullott vissza a talajra megmérgezve a vizeket és elpusztítva a növényzet jelentős részét. A légkörbe jutott irdatlan mennyiségű por és aeroszol elhomályosította a Napot, és a kitörést követő években a globális átlaghőmérséklet hirtelen 3–3,5 Celsius-fokkal csökkent.

A Föld északi féltekéjének jelentős részét jég bortította a Würm-glaciális idején Fotó: Wikimedia Commons/Ittiz

Az északi féltekén ebben az időben bontakozott ki a pleisztocén kor utolsó és legnagyobb eljegesedése, a Würm-glaciális, amelynek idején a jelenlegihez képest eleve mintegy 6 Celsius-fokkal volt alacsonyabb a globális átlaghőmérséklet. Így a Tambora kitörése rapid és katasztrofális hatású lehűlési hullámot okozva rövid időre még tovább csökkentette az amúgy is alacsony globális átlaghőmérsékletet. A vulkánkitörés következtében Délkelet-Ázsia állat- és növényvilágának jelentős része kipusztult, de a kihalási hullám túlmutatott az eurázsiai régión.

Az apokaliptikus katasztrófa szerepet játszhatott a modern ember afrikai kirajzásában

De mindez hogyan érinthette a korai emberi közösségeket? Afrika szarván 2024-ben olyan olvadt üvegcseppeket azonosítottak a késő pleisztocén üledékekben, amelyekről megállapították, hogy a Toba kitöréséből származnak. Ugyanebben a nagyjából 75–74 ezer éves rétegsorban a modern ember által használt pattintott kőszerszámokat is megtalálták.

A katasztrofális kitörés következményeként drasztikusan lecsökkentek az élelem- és ivóvízforrások,

és ez néhány éven belül súlyosan megtizedelte a modern ember közösségeit, továbbvándorlásra kényszerítve a túlélőket.

A Toba napjainkban a békés arcát mutatja Fotó: Indonesia Travel

Az apokaliptikus kataklizmát követő években az élelem- és ivóvízhiány miatt a Homo sapiens ekkor még az afrikai kontinensen élő populációja gyors pusztulásnak indult; egyes becslések szerint alig 3-10 ezer modern ember élhette csak túl a katasztrófát annak köszönhetően, hogy elkezdtek északra vándorolni.

A Homo nemzetség a paleontológiai bizonyítékok szerint Afrikában alakult ki és vált le a többi hominától, miután az ember kládja elvált a hominidák csimpánz vonalától, nagyjából 1,1 millió éve. A modern ember, a Homos sapiens első képviselői nagyjából 200 ezer éve jelenhettek meg az élet színpadán.

Paradox módon a Toba kitörése, pontosabban ennek következményei indították el azt a folyamatot, amelynek során a katasztrófát túlélő őseink elhagyták Afrikát, hogy megtelepedjenek más földrészeken. „Ahogy az emberek kimerítették az élelemforrásaikat egy adott vízlelőhely környékén, a száraz időszakban valószínűleg kénytelenek voltak olyan új területre költözni, ahol vizet találhattak” – magyarázza John Kappelman, a Texasi Egyetem professzora, akit az Ilf Science tudományos hírportál idéz.