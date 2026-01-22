Toba: csak egy hajszálon múlott, hogy létezhet az emberiség

A Toba napjainkban népszerű turisztikai célpontnak számít, ami egy nagy kiterjedésű békés trópusi tó képét mutatja az indonéziai Szumátra szigetén. A Balatonnál is hosszabb, 100 kilométeren elnyúló és átlagosan 30 kilométer széles Toba-tó jelenlegi szelíd arca azonban igencsak megtévesztő, mert az 550 méter mély tó nem más, mint egy óriási vulkáni képződmény, a Föld legnagyobb ismert vulkáni kalderája.
Toba: katasztrofális szupervulkáni kitörés okozott a Földön globális válságot
A késői pleisztocén időszakban, hozzávetőleg 74 ezer éve a Toba egy hatalmas szupervulkáni robbanásos kitörés során – a geológiai bizonyítékokon alapuló becslések szerint és alig 9 – 14 napon belül –, mintegy 2800 köbkilométernyi vulkáni hamut és törmeléket lövellt ki a légkörbe.
Azokat a kitöréseket, amelyek több mint 1000 köbkilométer vulkáni anyagot dobnak ki, szupervulkáni kitöréseknek nevezzük. Ez több ezerszer nagyobb mennyiségű anyag, mint ami egy normál vulkánkitörés során keletkezik. A földtörténeti negyedidőszakból ( 2, 6 millió évtől napjainkig) csak néhány szupervulkáni kitörés ismert, ezek közül a Tambora kitörése volt a legerősebb.
Hogy mit is jelenthetett ez a valóságban, ahhoz érdemes összehasonlítani a Toba kitörését néhány más, már az emberi civilizáció idején bekövetkezett és szintén pusztító hatású vulkánkitörés adataival.
A közelmúlt legnagyobb vulkáni aktivitása, az amerikai Oregon állam területén fekvő Mount St. Helen 1980-ban történt kitörése során 1,2 köbkilométer vulkáni hamu jutott az atmoszférába. A késői újkor legpusztítóbb vulkáni katasztrófája, az indonéziai Krakatau 1883-as, 35 ezer áldozatot követelő felrobbanása során 25 köbkilométer, míg az ugyancsak indonéziai Tambora 1815-ben bekövetkezett és Európában télies nyarat, valamint súlyos éhínséget okozó kitörése pedig 80 köbkilométernyi vulkáni anyagot juttatott az atmoszférába. A történelmi idők legnagyobb európai vulkánkitörése, a Théra mínoszi kultúrát elpusztító robbanásos kitörése pedig 60 köbkilométer hamut és törmeléket lövellt az atmoszférába.
