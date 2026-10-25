Mbappé duplázott, a Real Madrid három év után nyert Barcelonában

Kylian Mbappé mindkét félidőben gólt lőtt. Fotó: AFP/Lluis Gene

Raphinha egyenlített, de Mbappé az El Clásico második félidejében is betalált

Fordulás után Jude Bellingham puskázott el nagy lehetőséget, de védekezésben remekül tette a dolgát a Real Madrid. Egészen a 61. percig, amikor

Yamal gyors szöglete után Pedri Raphinhához passzolt, aki mintegy tíz méterről a kapuba lőtt (1-1).

Lunyin bravúrjának köszönhették a vendégek, hogy négy perccel később Martín fejese után nem kerültek hátrányba.

A hajrában Yamal többször is eldönthette volna a mérkőzést, ehelyett a 87. percben szinte a semmiből ismét a fővárosiak jutottak előnyhöz: Bellingham szép csele után

a frissen becserélt Eduardo Camavinga indult meg a jobb oldalon, visszagurított Mbappéhoz, aki az üresen maradt kapuba lőtte a labdát (1-2).

Erre pedig már nem érkezett válasz, a katalánok elvesztették a veretlenségüket.

Szombaton a címvédő Barcelona az Alavés ellen, míg vasárnap a Real Madrid az újonc Racing Santander otthonában folytatja a bajnoki idényt. A két gigász között három pont a különbség, kettejüket az Atlético Madrid választja el a tabella élén.

La Liga, 10. forduló:

péntek:

Alavés–Málaga 1-1 (0-1)

szombat:

Atlético Madrid–Deportivo A Coruna 1-0 (0-0)

Rayo Vallecano–Elche 0-3 (0-2)

Racing Santander–Espanyol 2-1 (0-0)

Valencia–Villarreal 1-2 (1-0)

vasárnap:

FC Barcelona–Real Madrid 1-2 (0-1)

Athletic Bilbao–Getafe 4-0 (2-0)

Celta Vigo–Real Betis 0-0

Real Sociedad–Levante 2-1 (2-1)

hétfő: