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Mbappé duplázott, a Real Madrid három év után nyert Barcelonában

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A spanyol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának vasárnap esti rangadóján az eddig százszázalékos Barcelona fogadta a Real Madrid csapatát. José Mourinho együttese a 41. percben került előnybe, Kylian Mbappéról az ellenfél által rábombázott labda került a katalánok kapujába. Húsz perccel később Raphinha egyenlített, a hajrában viszont Mbappé a vendégeknek szerezte meg a 2-1-es győzelmet.

Wiszt Péter
2026. 10. 25. 23:01
Kylian Mbappé és Gerard Martín több párharcot is vívott Fotó: AFP/Lluis Gene
Kylian Mbappé mindkét félidőben gólt lőtt
Kylian Mbappé mindkét félidőben gólt lőtt. Fotó: AFP/Lluis Gene

Raphinha egyenlített, de Mbappé az El Clásico második félidejében is betalált

Fordulás után Jude Bellingham puskázott el nagy lehetőséget, de védekezésben remekül tette a dolgát a Real Madrid. Egészen a 61. percig, amikor 

Yamal gyors szöglete után Pedri Raphinhához passzolt, aki mintegy tíz méterről a kapuba lőtt (1-1). 

Lunyin bravúrjának köszönhették a vendégek, hogy négy perccel később Martín fejese után nem kerültek hátrányba. 

A hajrában Yamal többször is eldönthette volna a mérkőzést, ehelyett a 87. percben szinte a semmiből ismét a fővárosiak jutottak előnyhöz: Bellingham szép csele után 

a frissen becserélt Eduardo Camavinga indult meg a jobb oldalon, visszagurított Mbappéhoz, aki az üresen maradt kapuba lőtte a labdát (1-2). 

Erre pedig már nem érkezett válasz, a katalánok elvesztették a veretlenségüket.

Szombaton a címvédő Barcelona az Alavés ellen, míg vasárnap a Real Madrid az újonc Racing Santander otthonában folytatja a bajnoki idényt. A két gigász között három pont a különbség, kettejüket az Atlético Madrid választja el a tabella élén.

La Liga, 10. forduló:

péntek:

  • Alavés–Málaga 1-1 (0-1)

szombat:

vasárnap:

hétfő:

  • Sevilla–Osasuna 21.00

 

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