Bódis Kriszta ráfordult a kommentelőkre, börtönnel fenyegeti őket

Balogh azt állítja, hogy Bódis letiltotta a Facebook-oldaláról, ezért a videót is csak mások közvetítésével tudta megismerni. Úgy véli, ez nehezen egyeztethető össze a Tisza Párt által hirdetett nyitottsággal és elszámoltathatósággal.

– Önnek nem a kérdezőket kellene jogi következményekkel fenyegetnie, hanem világos és ellenőrizhető válaszokat kellene adnia a feltett kérdésekre!

– üzente a politikusnak.

Hová kerültek a támogatások?

A levél szerzője elsősorban arra kíváncsi, hogy a Bódis által alapított Van Helyed Alapítvány 2010 és 2025 között mennyi állami, önkormányzati és uniós támogatást kapott, mire fordította a pénzt, és milyen eredményeket ért el az ózdi Hétes telepen élő roma közösség felzárkóztatásában.

Konkrét adatokkal szeretné alátámasztva látni, hány család életkörülményei javultak tartósan, hány gyermek tanult tovább, illetve hány ember tudott elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Arra is rákérdezett, készültek-e független hatásvizsgálatok a programokról. – Egy program lehet jogszerűen finanszírozott és szabályosan elszámolt, miközben szakmailag eredménytelen vagy társadalmi hatását tekintve vitatható – fogalmazott.

A genderlobbi élharcosa

Bódis Kriszta a hazai LMBTQ-mozgalom egyik ismert támogatója, aki már évtizedekkel ezelőtt is foglalkozott a szexuális kisebbségek helyzetével. A 2006-os Budapest Pride keretében tematikus irodalmi estet szervezett, 2013-ban pedig saját verseivel lépett fel a rendezvényen. Nevéhez fűződik a Csipke Józsika című, 2006-ban megjelent, homoszexuális témájú mese is, amely korábban politikai viták kereszttüzébe került.