Bódis Kriszta ráfordult a kommentelőkre, börtönnel fenyegeti őket

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Akár kétéves szabadságvesztéssel is számolhatnak azok, akik rágalmazó bejegyzéseket vagy hozzászólásokat tesznek közzé Bódis Krisztáról – így fenyegette a kommentelőket Facebook-videójában a Tisza országgyűlési képviselője. A kormánybiztos közölte, hogy már tizenkét bírósági eljárás van folyamatban, és további huszonöt komment, illetve bejegyzés miatt készül jogi lépésekre. A bejelentésre a Roma Tagozat civil szervezet is reagált: nyílt levélben szólították fel Bódist, hogy a kommentelők felelősségre vonása helyett inkább a Van Helyed Alapítvány közpénzfelhasználásával és eredményeivel kapcsolatos kérdésekre válaszoljon.

Kárpáti András
2026. 10. 30. 18:58
Bódis Kriszta ráfordult a kommentelőkre, börtönnel fenyegeti őket
Bódis Kriszta már tizenkét rágalmazási eljárást indított az őt bíráló kommentelőkkel szemben, és további feljelentésekre készül. Fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW

Balogh azt állítja, hogy Bódis letiltotta a Facebook-oldaláról, ezért a videót is csak mások közvetítésével tudta megismerni. Úgy véli, ez nehezen egyeztethető össze a Tisza Párt által hirdetett nyitottsággal és elszámoltathatósággal. 

– Önnek nem a kérdezőket kellene jogi következményekkel fenyegetnie, hanem világos és ellenőrizhető válaszokat kellene adnia a feltett kérdésekre!

– üzente a politikusnak.

Hová kerültek a támogatások?

A levél szerzője elsősorban arra kíváncsi, hogy a Bódis által alapított Van Helyed Alapítvány 2010 és 2025 között mennyi állami, önkormányzati és uniós támogatást kapott, mire fordította a pénzt, és milyen eredményeket ért el az ózdi Hétes telepen élő roma közösség felzárkóztatásában.

Konkrét adatokkal szeretné alátámasztva látni, hány család életkörülményei javultak tartósan, hány gyermek tanult tovább, illetve hány ember tudott elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Arra is rákérdezett, készültek-e független hatásvizsgálatok a programokról. – Egy program lehet jogszerűen finanszírozott és szabályosan elszámolt, miközben szakmailag eredménytelen vagy társadalmi hatását tekintve vitatható – fogalmazott.

A genderlobbi élharcosa 

Bódis Kriszta a hazai LMBTQ-mozgalom egyik ismert támogatója, aki már évtizedekkel ezelőtt is foglalkozott a szexuális kisebbségek helyzetével. A 2006-os Budapest Pride keretében tematikus irodalmi estet szervezett, 2013-ban pedig saját verseivel lépett fel a rendezvényen. Nevéhez fűződik a Csipke Józsika című, 2006-ban megjelent, homoszexuális témájú mese is, amely korábban politikai viták kereszttüzébe került. 

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