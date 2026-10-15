A lengyel Orlen-botrány mutatja: Kapitányék a tűzzel játszanak

Lengyelországban ugyanis 60 százalékos különadót fogadtak el a meghatározott referenciaértéket meghaladó rendkívüli nyereségre. A konstrukció nem a teljes vállalati profitot terheli: a 2025-ös átlagos értékesítési árrésből kiinduló viszonyítási szintet 20 százalékkal megemelik, és az e feletti részt adóztatják. A lengyel kormány a bevételt az üzemanyagár-emelkedés miatt bevezetett fogyasztói intézkedések finanszírozásához kapcsolná.

Az FBSZ saját számításai szerint, ha a lengyel mintát Magyarországon is alkalmaznák, mintegy 540 millió dollárnyi bevétel keletkezhetne. Ez a szervezet becslése, nem a magyar olajvállalatok ellenőrzött nyereségadataiból származó hivatalos költségvetési előrejelzés. A pontos adóalap és a várható bevétel meghatározása a Pénzügyminisztérium feladata lenne.

A szövetség javaslata szerint a bevételt három terület között kellene felosztani.

Egyfelől féláron lehetne kínálni országszerte a közösségi közlekedés jegyeit az alapján, hogy a szervezet becslése szerint a jegyekből 2025-ben 180–230 milliárd forint árbevétel keletkezett.

Emellett a mezőgazdaságban az éves üzemanyagköltséget 170–200 milliárd forintra becsülik. Ennek 30 százalékát lehetne visszatéríteni a termelőknek, ami 51–60 milliárd forintos támogatási keretet jelentene.

Továbbá 10 milliárd forinttal lehetne segíteni a kis- és középvállalkozási szektor üzemanyag-kereskedőit.

A szervezet álláspontja szerint a rendkívüli nyereségből a társadalomnak is részesülnie kell. Nem a passzív vagyon elvonását, hanem az aktív nyereség rendkívüli megadóztatását szorgalmazzák.

A Molt is várják a székháza elé

Az FBSZ a Mol vezetését is meghívta a demonstrációra, hogy érdemi egyeztetés induljon a nagykereskedelmi árképzésről, az ellátásról és a független benzinkutak versenyhelyzetéről. Álláspontjuk szerint a verseny tisztaságának megítéléséhez a tényleges nagykereskedelmi árakat, a költségeket, a szerződéses feltételeket és a kiskereskedelmi árréseket is vizsgálni kell.