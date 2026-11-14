Hatvanmilliárdos pofon a magyar kisbenzinkutaknak: megfelezte a piacukat az árprés

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A tavaszi védett áras időszak és az azóta tartó nagykereskedelmi árprés következtében a felére zuhant a független töltőállomások hazai piaci részesedése az év első kilenc hónapjában.

Somogyi Orsolya
2026. 11. 14. 4:55
Hatvanmilliárdos pofon a magyar kisbenzinkutaknak: megfelezte a piacukat az árprés
Elkerülték a vásárlók a független benzinkutakat Fotó: Mártonfai Dénes

Marad az árprés

A hatósági ársapka június végi kivezetése sem hozta el a várt korrekciót a szektor számára. Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a hazai benzinkútháború őszre új szakaszba lépett: a piaci szereplők szerint a hivatalos árkorlátozást informális politikai nyomásgyakorlás váltotta fel, amely mesterségesen visszatartja a nagy láncok kiskereskedelmi árait. Amikor Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter júniusban bejelentette a védett árak kivezetését, maga is rögzítette, hogy a Mol a jövőben is fenntartja a csökkentett árréseket. Ez a gyakorlatban klasszikus nagykereskedelmi árprést eredményezett: a nagykereskedelmi listaárak és a nagy láncok kiskereskedelmi kútárai közötti rés olyannyira összeszűkült, hogy a független töltőállomások egyszerűen képtelenek kitermelni a rezsi-, a bér- és a szállítási költségeiket.

A másik lehetőségük az, hogy a számukra megfelelő árréssel értékesítik az üzemanyagot, ezzel viszont potenciálisan vásárlókat veszítenek. Meglehet, emiatt szakadt be az értékesítés náluk. További ok lehet az esetenkénti áruhiány, ami előfordult a nyáron.

Közbelépne a versenyhivatal

A 800 millió literes forgalomkiesés tehát egyszerre fakad a kényszerű bezárásokból és a vásárlók átterelődéséből a tőkeerős, shopokból és egyéb szolgáltatásokból is jelentős bevételt realizáló multinacionális láncokhoz. Bár a versenyhivatal már vizsgálja a benzinkútháború kapcsán beérkezett piaci jelzéseket, a hatósági eljárások elhúzódása miatt a segítség sokaknak már túl későn érkezhet.

November elejével Nagykörűn és Tiszaörsön is lehúzta a rolót a helyi töltőállomás, korábban pedig Erdőbényén szűnt meg az ellátás, ami miatt a vidéki autósoknak és a gazdáknak sokszor 15–20 kilométeres kerülőt kell tenniük egyetlen tankolásért.

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Pilhál György
idezojeleklezsák sándor

Lezsákot nem adjuk!

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Miközben a meghurcolt politikusnak gyors felépülést kívánok, az aktavariáló brigádnak azt javaslom, ők is keressék fel orvosukat (elmeápolójukat), hogy mielőbb beilleszkedhessenek az épeszűek közösségébe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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