Hatvanmilliárdos pofon a magyar kisbenzinkutaknak: megfelezte a piacukat az árprés

Marad az árprés
A hatósági ársapka június végi kivezetése sem hozta el a várt korrekciót a szektor számára. Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a hazai benzinkútháború őszre új szakaszba lépett: a piaci szereplők szerint a hivatalos árkorlátozást informális politikai nyomásgyakorlás váltotta fel, amely mesterségesen visszatartja a nagy láncok kiskereskedelmi árait. Amikor Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter júniusban bejelentette a védett árak kivezetését, maga is rögzítette, hogy a Mol a jövőben is fenntartja a csökkentett árréseket. Ez a gyakorlatban klasszikus nagykereskedelmi árprést eredményezett: a nagykereskedelmi listaárak és a nagy láncok kiskereskedelmi kútárai közötti rés olyannyira összeszűkült, hogy a független töltőállomások egyszerűen képtelenek kitermelni a rezsi-, a bér- és a szállítási költségeiket.