Hatvanmilliárdos pofon a magyar kisbenzinkutaknak: megfelezte a piacukat az árprés

A másik lehetőségük az, hogy a számukra megfelelő árréssel értékesítik az üzemanyagot, ezzel viszont potenciálisan vásárlókat veszítenek. Meglehet, emiatt szakadt be az értékesítés náluk. További ok lehet az esetenkénti áruhiány, ami előfordult a nyáron.

Közbelépne a versenyhivatal

A 800 millió literes forgalomkiesés tehát egyszerre fakad a kényszerű bezárásokból és a vásárlók átterelődéséből a tőkeerős, shopokból és egyéb szolgáltatásokból is jelentős bevételt realizáló multinacionális láncokhoz. Bár a versenyhivatal már vizsgálja a benzinkútháború kapcsán beérkezett piaci jelzéseket, a hatósági eljárások elhúzódása miatt a segítség sokaknak már túl későn érkezhet.

November elejével Nagykörűn és Tiszaörsön is lehúzta a rolót a helyi töltőállomás, korábban pedig Erdőbényén szűnt meg az ellátás, ami miatt a vidéki autósoknak és a gazdáknak sokszor 15–20 kilométeres kerülőt kell tenniük egyetlen tankolásért.