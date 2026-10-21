Ők is kimaradtak – megszólalt a kamara, szeretnének katázni az állatorvosok

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A köztestület levélben kereste meg a pénzügyminisztert. Kármán András tárcájával korábban az ügyvédeknek is volt dolga kata-ügyben, ott azonban sajátos végeredmény született.

Jakubász Tamás
2026. 10. 21. 18:23
20240220 Győrzámoly Állatorvos ügyelet Szigetközi állatgyógyászati központ, Fotó: Csapó Balázs CSB Kisalföld Képen: Dr. Mitter Alexa, Pongrácz Klaudia
Állatorvosok műtét közben. De mennyi az adó? Fotó: Csapó Balázs

Áremelést hozhat az adóemelés

Másokat, például az építőipar már most is katázó vállalkozóinak egy részét az lepte meg, hogy a főállásúak kisvállalkozók adóját a kormány az eddigi 50 ezer forintról százezerre emelné.

A tehernövelés – miként arról a szakmai érdekképviseletek korábban a Magyar Nemzetet tájékoztatták – áremelést indíthat el és nem csak az építőipar lakosságnak dolgozó vállalkozóinál, hanem akár a fodrászok, kozmetikusok, műkörmösök valamekkora részénél is.

Hogy pontosan miként néznek majd ki a kata új szabályai, minden bizonnyal hamarosan kiderül. A kormány ugyanis a jövő évi költségvetésben számol az átalakított katával, ez pedig azt feltételezi, hogy az adónemről szóló új jogszabály hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet.

 

kataköltségvetésMagyar Állatorvosi KamaraSzóljon hozzá!

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Bayer Zsolt
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Jó lenne megőrizni a Rákóczi szövetség morális tartását

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Magyar Péter bejelentkezett a Rákóczi Szövetségnél, hogy a menet elején óhajt részt venni a vonuláson, s mindezeken felül beszédet is akar mondani a Bem téren.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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