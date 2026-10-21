Ők is kimaradtak – megszólalt a kamara, szeretnének katázni az állatorvosok

Áremelést hozhat az adóemelés

Másokat, például az építőipar már most is katázó vállalkozóinak egy részét az lepte meg, hogy a főállásúak kisvállalkozók adóját a kormány az eddigi 50 ezer forintról százezerre emelné.

A tehernövelés – miként arról a szakmai érdekképviseletek korábban a Magyar Nemzetet tájékoztatták – áremelést indíthat el és nem csak az építőipar lakosságnak dolgozó vállalkozóinál, hanem akár a fodrászok, kozmetikusok, műkörmösök valamekkora részénél is.

Hogy pontosan miként néznek majd ki a kata új szabályai, minden bizonnyal hamarosan kiderül. A kormány ugyanis a jövő évi költségvetésben számol az átalakított katával, ez pedig azt feltételezi, hogy az adónemről szóló új jogszabály hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet.