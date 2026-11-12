Óriási számot mondott be az OTP, több mint ezermilliárdos visszaesést hozhat az Otthon start kivégzése a lakáshitelpiacon

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Jelentősen visszaeshet jövőre a lakáshitelezés volumene az Otthon start program kivezetését követően. Az idei, rekordközeli, mintegy 3000 milliárd forintos kihelyezés után az OTP már csak 1950 milliárd forintos piaccal számol, ami közel 35 százalékos csökkenést jelentene. A helyébe lépő Wekerle+ ugyanis jóval szűkebb vevői kör számára teszi elérhetővé a kedvezményes finanszírozást.

Fischer Patrícia
2026. 11. 12. 9:47
Óriási számot mondott be az OTP, több mint ezermilliárdos visszaesést hozhat az Otthon start kivégzése a lakáshitelpiacon
Az Otthon start kivezetése után bezuhanhat a lakáshitelpiac Fotó: Ladóczki Balázs

A Wekerle+ nem pótolja az Otthon startot

A két program között több lényeges különbség van. A Wekerle+ szűkebb körben határozza meg az elsőlakás-vásárlók jogosultságát, a használt ingatlanok vásárlására felvehető hitel kamata pedig 3-ról 5 százalékra emelkedik. Az új lakások esetében továbbra is elérhető marad a fix 3 százalékos kamatozás.

Az OTP számításai szerint az ingatlantulajdonra vonatkozó feltételek 30–40 százalékkal, az életkori korlátozás pedig további 10 százalékkal szűkítheti a jogosultak körét. 

A társaság szerint a feltételek lazítása a társadalombiztosítási jogviszony terén valamelyest ellensúlyozhatja ezt, elsősorban az egyetemisták számára nyitva meg a lehetőséget.

A használt lakásokra vonatkozó magasabb kamat szintén visszafoghatja a keresletet. Ez különösen fontos, mert az Otthon startot jelentős részben használt ingatlanok megvásárlására vették fel. Az új program így nem feltétlenül tudja majd fenntartani az idei évben tapasztalt hitelpiaci lendületet.

A változás az ingatlanpiacon is éreztetheti hatását. A Duna House adatai szerint november első napjaiban munkanaponként mintegy 40 százalékkal kevesebb ingatlanmutatást tartottak, mint október elején, a társaság keresletindexe pedig 20–25 százalékkal esett vissza. A vevők harmadával kevesebb vételi ajánlatot tettek.

 


 

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Pilhál György
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Fontos-e tudnunk, hol halt meg a költő? A világszövetsége szerint igen. Így gondolták ezt Petőfi kortársai is.

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