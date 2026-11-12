Óriási számot mondott be az OTP, több mint ezermilliárdos visszaesést hozhat az Otthon start kivégzése a lakáshitelpiacon

A Wekerle+ nem pótolja az Otthon startot

A két program között több lényeges különbség van. A Wekerle+ szűkebb körben határozza meg az elsőlakás-vásárlók jogosultságát, a használt ingatlanok vásárlására felvehető hitel kamata pedig 3-ról 5 százalékra emelkedik. Az új lakások esetében továbbra is elérhető marad a fix 3 százalékos kamatozás.

Az OTP számításai szerint az ingatlantulajdonra vonatkozó feltételek 30–40 százalékkal, az életkori korlátozás pedig további 10 százalékkal szűkítheti a jogosultak körét.

A társaság szerint a feltételek lazítása a társadalombiztosítási jogviszony terén valamelyest ellensúlyozhatja ezt, elsősorban az egyetemisták számára nyitva meg a lehetőséget.

A használt lakásokra vonatkozó magasabb kamat szintén visszafoghatja a keresletet. Ez különösen fontos, mert az Otthon startot jelentős részben használt ingatlanok megvásárlására vették fel. Az új program így nem feltétlenül tudja majd fenntartani az idei évben tapasztalt hitelpiaci lendületet.

A változás az ingatlanpiacon is éreztetheti hatását. A Duna House adatai szerint november első napjaiban munkanaponként mintegy 40 százalékkal kevesebb ingatlanmutatást tartottak, mint október elején, a társaság keresletindexe pedig 20–25 százalékkal esett vissza. A vevők harmadával kevesebb vételi ajánlatot tettek.