Már csak napjai maradtak az Orbán-kormány támogatott lakáshitelének

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Napjai maradtak az Otthon Startnak, az utolsó pillanatokban még megrohanták a bankokat az ügyfelek. Bár a hitel hivatalosan november 15-éig igényelhető, de mivel ez vasárnapra esik, a legtöbb ügyfélnek péntekig kell benyújtania az igénylést. Jó tudni azonban, hogy vannak bankok, ahol hétvégén is befogadják az igényléseket.

Magyar Nemzet
2026. 11. 12. 5:10
Már csak napjai maradtak az Orbán-kormány támogatott lakáshitelének
A hónap közepéig még él az Otthon start Fotó: Kallus György

A legnagyobb hatású támogatott lakáshitel

– Bárhogyan is alakulnak az utolsó hetek az Otthon Start szempontjából, az már kijelenthető, hogy ez a konstrukció a legnagyobb hatású támogatott kölcsön a lakáshitelezés eddigi történetében – fogalmazott Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. 

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a tavaly szeptemberi bevezetéstől idén szeptember végéig 2197 milliárd forint összegben kötöttek Otthon Start-szerződéseket a bankok, amire még nem volt példa az állami kamattámogatásos lakáscélú kölcsönöknél.

 Akár a 3000 milliárd forintot is megközelítheti az új lakáshitel-szerződések összege az idén, ami óriási ugrás a tavalyi 1970 milliárd forint után.

Az Otthon Start teljesen átrendezte a piacot:

  • A támogatott kölcsönök aránya a többszörösére ugrott: az idei első kilenc hónapban 78,5 százalékot tett ki a lakáshitelezésből, miközben egy évvel korábban még 22,3 százaléknál. 
  • Az egy szerződésre jutó átlagos összeg pedig 19,6 millióról 27,3 millió forintra ugrott. Ez azzal magyarázható, hogy az Otthon Startot igénylők átlagosan 35 millió forintot vettek fel a bankoktól – sőt, a BiztosDöntés.hu számításai szerint az utóbbi hónapokban ez az összeg még tovább emelkedett.

Az Otthon Start hatása még novemberben és decemberben is érződik majd az új lakáshitelek összegében, hiszen az utolsó hullámban befogadott kérelmek jelentős része az év utolsó heteiben jut majd el a szerződéskötésig. Gergely Péter szerint az Otthon Start megszűnése jelentős előrehozott keresletet okozott a lakáshiteleknél, ennek hatására a jövő eleje az utóbbi időben megszokottnál gyengébb érdeklődést hozhat. Még azzal együtt is, hogy Wekerle+ hitel megjelenik a bankok kínálatában.

Az utolsó pillanatokig akcióznak a bankok

A bankok többsége az igényelhetőség végéig fenntartja az Otthon Starthoz kapcsolódó akcióit. Olyan pénzintézet is akadt, amelyik még csökkentette is a kamatát, egy másik viszont éppen az utolsó napokra emelte vissza 3 százalékra  

  • Az Erste 430 000 forint egyszeri jóváírást is adhat az Otthon Start hitelhez, ha a kölcsön igényléséhez kapcsolódóan lakossági számlát is nyitnak nála.
  • A MagNet Bank 200 000 forintos, egyszeri jóváírást ad a támogatott hitelhez a feltételek teljesülésekor, miközben kedvezményes, évi 2,80 százalékos kamattal érhető el a konstrukció. Az induló költségeknél is elérhetők kedvezmények.
  • Az MBH Banknál akár 380 000 forint egyszeri jóváírás is kapcsolódhat a támogatott hitelhez, ha teljesülnek a kért feltételek. A pénzintézet nemrég 2,50 százalékra csökkentette a támogatott hitel éves kamatát, és a kezdeti költségeknél is nyújt kedvezményeket.
  • A CIB Bank 200 000 forint egyszeri jóváírást kínál a támogatott hitelhez, amelynek az éves kamata itt 2,95 százalék.
  • A K&H összesen 360 000 forint jóváírást is adhat a kölcsönhöz kapcsolódóan, ha mindkét igénylő új lakossági számlát is nyit nála.
  • Az OTP Bank évnyerő változatban is kínálja a támogatott hitelt. Ennek lényege, hogy az ügyfél a futamidő első évében csak kamatot törleszt. Induló díjkedvezmények is elérhetők a pénzintézetnél.
  • Az UniCredit Bank 250 000 forint egyszeri jóváírást is ad a kölcsön mellé, ha teljesülnek a kért feltételek.
Otthon Start Programlakáshiteltámogatott hitelekSzóljon hozzá!

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