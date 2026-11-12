Már csak napjai maradtak az Orbán-kormány támogatott lakáshitelének

A legnagyobb hatású támogatott lakáshitel

– Bárhogyan is alakulnak az utolsó hetek az Otthon Start szempontjából, az már kijelenthető, hogy ez a konstrukció a legnagyobb hatású támogatott kölcsön a lakáshitelezés eddigi történetében – fogalmazott Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a tavaly szeptemberi bevezetéstől idén szeptember végéig 2197 milliárd forint összegben kötöttek Otthon Start-szerződéseket a bankok, amire még nem volt példa az állami kamattámogatásos lakáscélú kölcsönöknél.

Akár a 3000 milliárd forintot is megközelítheti az új lakáshitel-szerződések összege az idén, ami óriási ugrás a tavalyi 1970 milliárd forint után.

Az Otthon Start teljesen átrendezte a piacot:

A támogatott kölcsönök aránya a többszörösére ugrott: az idei első kilenc hónapban 78,5 százalékot tett ki a lakáshitelezésből, miközben egy évvel korábban még 22,3 százaléknál.

Az egy szerződésre jutó átlagos összeg pedig 19,6 millióról 27,3 millió forintra ugrott. Ez azzal magyarázható, hogy az Otthon Startot igénylők átlagosan 35 millió forintot vettek fel a bankoktól – sőt, a BiztosDöntés.hu számításai szerint az utóbbi hónapokban ez az összeg még tovább emelkedett.

Az Otthon Start hatása még novemberben és decemberben is érződik majd az új lakáshitelek összegében, hiszen az utolsó hullámban befogadott kérelmek jelentős része az év utolsó heteiben jut majd el a szerződéskötésig. Gergely Péter szerint az Otthon Start megszűnése jelentős előrehozott keresletet okozott a lakáshiteleknél, ennek hatására a jövő eleje az utóbbi időben megszokottnál gyengébb érdeklődést hozhat. Még azzal együtt is, hogy Wekerle+ hitel megjelenik a bankok kínálatában.