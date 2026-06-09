Idris Elba: A nézők nem fogadnák el, hogy egy fekete férfi játssza Bondot
A pletykák soha nem voltak igazak – fogalmazott az 53 éves színész azzal kapcsolatban, ő lesz-e az új James Bond. Idris Elba a legújabb interjújában öntött tiszta vizet a pohárba.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!