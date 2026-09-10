Szíven szúrt ETO-drukkerek nézik Vitális Milán athéni tündöklését
Varga Barnabás tündöklése szinte már alap Athénban, de a görög csapat idei első BL-meccsén egy másik magyar volt a mezőny legjobbja. Vitális Milán tavasszal még a bajnok győrieket erősítette, aztán jött egy mai napig nem tisztázott konfliktus az ETO új edzőjével, majd nem sokkal később az athéni szerződés. A két magyar futballista pedig mára alapembere lett az AEK Athén csapatának.
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