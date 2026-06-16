Egy genfi bordélyházban gyerekek közül is választhattak a kuncsaftok

Svájcban az utóbbi években riasztó mértékben megnőtt a fiatalkorúak szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos ügyek száma, miközben a hatóságok csak az esetek kis hányadát tudják felderíteni. Genf és Vaud kantonban körülbelül 90 regisztrált esetről tudni, ahol 14 és 17 év közötti lányok váltak áldozattá, ám a tényleges esetszám ennél sokkal magasabb lehet. A genfi kantoni rendőrség munkatársa, Marc Zingg szerint az ügyek nagy része rejtve marad a hatóságok előtt, és szinte minden héten újabb gyanús esetek kerülnek elő.

A felderítést nehezíti, hogy az érintett fiatalok jellemzően nem azonosítják magukat áldozatként. Emellett a szakértők hiányolják az erre specializálódott intézményrendszert is: míg más országokban külön szervezetek támogatják a fiatalkorú sértetteket, Svájcban ez a feladat a szociális ellátórendszerre és az ifjúságvédelemre hárul.

Hasonló aggodalmak fogalmazódnak meg Németországban is, ahol nürnbergi hatóságok egy „Kajal” fedőnéven futó különleges nyomoóbizottságot hoztak létre egy szíriai, észak-afrikai és pakisztáni férfiakból álló csoport kivizsgálására. A gyanú szerint a csoport tagjai drogokhoz szoktatták, majd szexuálisan kizsákmányolták kiskorú áldozataikat. Belgiumban szintén súlyosbodó helyzetre figyelmeztet a Child Focus nevű civil szervezet, amelynek adatai szerint tavaly 60 százalékkal emelkedett a kiskorúak prostitúciós célú kizsákmányolásával összefüggő bejelentések száma.