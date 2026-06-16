Ausztriapridekülügyminiszterkritika

Éles kritikákat kapott az osztrák külügyminiszter a Pride-felvonulás miatt

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Komoly politikai vitát váltott ki Ausztriában, hogy Beate Meinl-Reisinger látványosan részt vett a bécsi Pride-felvonuláson, ahol párttársaival együtt ünnepelt a demonstrálókkal. Bírálói szerint a külügyminiszter túlzott hangsúlyt helyez a szimbolikus és identitáspolitikai ügyekre, miközben Ausztria előtt számos súlyos külpolitikai kihívás áll.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 20:13
Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter a Vienna Pride fesztiválon Bécsben Fotó: Max Slovencik Forrás: APA/AFP
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A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a videók, amelyeken a külügyminiszter láthatóan felszabadultan ünnepel a tömegben. Támogatói szerint ezzel egyértelműen kiállt a sokszínűség és az egyenjogúság mellett, ellenzői azonban élesen bírálták.

Nem először került a politikus a viták középpontjába a Pride kapcsán. Tavaly az osztrák külügyminisztérium a Pride-hónap idején ideiglenesen szivárványszínű logóra cserélte a hagyományos piros-fehér-piros nemzeti szimbólumot a közösségi oldalain. A döntés akkor is komoly felháborodást váltott ki.

A kommentelők egy része azt kifogásolta, hogy az állami intézmények politikai üzeneteket helyeznek a nemzeti jelképek elé. Többen azt írták: „Piros-fehér-piros és semmi más”, míg mások azt kérdezték:

Most már szivárványköztársaság lettünk?

Borítókép: Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter a Vienna Pride fesztiválon Bécsben (Fotó: APA/AFP) 

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