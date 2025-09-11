svéd labdarúgásKoszovóvb-selejtező

Ilyen még nem volt: a labdarúgó-szövetség sírva könyörög a szurkolóknak

Nem múlik el nyomtalanul a svéd labdarúgó-válogatott történelmi veresége, amelyet a skandináv csapat hétfőn este szenvedett el Pristinában. A svéd labdarúgó-válogatott bukása után most a helyi labdarúgó-szövetség fogta könyörgőre a dolgot.

Lantos Gábor
2025. 09. 11. 18:59
svéd labdarúgó-válogatott
A sárga mezes svéd labdarúgó-válogatott elérte a történelmi mélypontot Fotó: ERKIN KECI Forrás: ANADOLU
Amikor Koszovó játékosai a földre borulva örömkönnyekben törtek ki, Svédországban a gyász perceit élték át. A svéd labdarúgó-válogatott hétfőn este olyan vb-selejtezőt játszott, amit sokáig megemlegetnek az északi országban. A teljesen esélytelennek vélt Koszovó simán, 2-0-ra nyert, s könnyen lehet, hogy ez a vereség a svéd világbajnoki álmokat foszlatta szerteszét.

svéd labdarúgó-válogatott
A svéd labdarúgó-válogatott történelmi vereséget szenvedett Koszovóban
Fotó: ERKIN KECI/ANADOLU

Mélyponton a svéd labdarúgó-válogatott

Már a meccs közben is magasra csaptak az indulatok az északi államban. Elég volt csak olvasni a svéd lapok online közvetítését, hogy lássuk: a méreg és a gúny hogyan fonja körbe ezt a mérkőzést. 

Volt olyan szakértő, aki szerint a svéd nemzeti tizenegy annyira gyenge csapat, hogy még a Maldív-szigetek ellen sem lenne komoly esélye.

Aztán vége lett a mérkőzésnek, de az indulatok nehezen csillapodnak. A svédek nehezen emésztik meg a történteket, ami nem csoda. Abban a csoportban, ahol a kiváló képességű és erős Svájc is szerepel, két forduló után 1 ponttal szerénykednek úgy, hogy még nem játszottak Svájccal. A nehezen elülő indulathullámokat most a Svéd Labdarúgó-szövetség igyekszik elsimítani azzal, hogy szinte könyörgésre hajazó nyílt levelet írt a szurkolóknak.

Ebben a nyílt levélben olyan közhelyeket vonultatnak fel,

amelyek valószínűleg ismét kiverik a biztosítékot a szerencsétlen szurkolók körében. Lássuk ezeket:

  • A remény soha nem hagy el minket (szabad magyar fordításban: a remény hal meg utoljára).
  • Vállvetve.
  • Kéz a kézben.
  • Lépésről lépésre.

Micsoda nagyszerű szavak, micsoda frázisok! Ezzel azonban nem ért véget a levél, ennyivel mégsem lehet kiszúrni a szerencsétlen rajongók szemét. Ekkor kell előrángatni a múlt nagy sikereit, hiszen ez az ország 1994-ben vb-bronzérmes volt az Egyesült Államokban. Vagy 2012-ben akkor is fel tudott kelni a padlóról, amikor Németország 4-0-ra nyert ellenük. (Azt elfelejtették beleírni, hogy 1994-ben tényleg klassziscsapata volt az országnak, 2012-ben meg olyan világsztár focizott ott, mint Zlatan Ibrahimovic.)

Mindannyian csalódottak vagyunk. A világbajnoki selejtezők első két mérkőzése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Tudjuk, hogy nehéz a helyzet. Tudjuk, hogy a hátralévő mérkőzések döntőek lesznek” – ez is benne van a levélben.

Majd jön a szurkolóknak szánt könyörgés: „Felbecsülhetetlen értékűek vagytok. 

Előrevisztek minket, és most együtt emelkedünk fel – Svédországért. Korábban már megmutattuk, hogy egy egységes Svédországgal számolni kell. 

Megvan bennünk. És a remény soha nem hagy el minket.

A könyörgés itt már nem segít

Azt nem tudni, mennyit fizetnek annak a PR-szakembernek, aki ezt megfogalmazta, de az ilyen szakikat jól meg kell becsülni. A szurkolók azonban nem egészen így gondolkodnak. Az Aftonbladet című lap kommentszekciójában 146 hozzászólás érkezett, 

egészen addig, amíg a szerkesztők nem zárolták a kommentálási lehetőségeket.

Akkorra azonban már elszabadult a pokol. Csak egy véleményt érdemes idézni, amely jól mutatja a svéd szurkolók lelkiállapotát. Ebben az áll, hogyha a svéd szövetségben olyan emberek ülnek, akik ennek a levélnek a megfogalmazásában részt vettek, akkor inkább zárják be a boltot.

A svéd válogatott október 10-én és 13-án kétszer játszik egymás után hazai pályán. Először a csoportot vezető Svájcot fogadja, majd Koszovót. Ezek a meccsek kulcsfontosságúak lesznek. Ha Svájc nyerni tudna Stockholmban, akkor Svédország már csak a pótselejtezőben bízhatna. 

 

