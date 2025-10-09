Krasznahorkai LászlóTarr BélaadaptációSátántangó

Így reagált Tarr Béla Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjára

A két alkotó életműve összefonódott az elmúlt harminc évben. Tarr Béla legismertebb filmje, a Sátántangó is Krasznahorkai László művének feldolgozása.

Német Dániel
2025. 10. 09. 16:10
Krasznahorkai László Fotó: JOHAN CARLBERG/SVD Forrás: TT NEWS AGENCY
A Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló is Krasznahorkai László egy-egy művének adaptációja, A londoni férfi esetében pedig az irodalmi Nobel-díjas szerző társforgatókönyvíróként működött közre.

Krasznahorkai
Tarr Béla csúcsfilmje, a Sátántangó Krasznahorkai regényéből készült. Forrás: NFI

Így nem csoda, hogy amikor a Népszava telefonon megkereste, Tarr Béla örömét fejezte ki a kitüntetéssel kapcsolatban, hiszen hosszú éveken keresztül dolgoztak együtt. Majd azzal kapcsolatban, miként segítették a regények a filmjeit, a rendező így fogalmazott:

Nem konkrét szöveg segített, hanem az a pozíció, ahonnan a világot nézi, mert az univerzális. Abban tudott nagyon segíteni. De hát ez két külön nyelv, az irodalom és a film. A Sátántangót egy éjszaka alatt olvastam el, és rögtön tudtam, hogy ez egy remekmű.

 

 

