Így reagált Tarr Béla Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjára

A Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló is Krasznahorkai László egy-egy művének adaptációja, A londoni férfi esetében pedig az irodalmi Nobel-díjas szerző társforgatókönyvíróként működött közre.

Tarr Béla csúcsfilmje, a Sátántangó Krasznahorkai regényéből készült. Forrás: NFI

Így nem csoda, hogy amikor a Népszava telefonon megkereste, Tarr Béla örömét fejezte ki a kitüntetéssel kapcsolatban, hiszen hosszú éveken keresztül dolgoztak együtt. Majd azzal kapcsolatban, miként segítették a regények a filmjeit, a rendező így fogalmazott: