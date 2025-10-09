Így reagált Tarr Béla Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjára

A Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló is Krasznahorkai László egy-egy művének adaptációja, A londoni férfi esetében pedig az irodalmi Nobel-díjas szerző társforgatókönyvíróként működött közre.
Így nem csoda, hogy amikor a Népszava telefonon megkereste, Tarr Béla örömét fejezte ki a kitüntetéssel kapcsolatban, hiszen hosszú éveken keresztül dolgoztak együtt. Majd azzal kapcsolatban, miként segítették a regények a filmjeit, a rendező így fogalmazott:
Nem konkrét szöveg segített, hanem az a pozíció, ahonnan a világot nézi, mert az univerzális. Abban tudott nagyon segíteni. De hát ez két külön nyelv, az irodalom és a film. A Sátántangót egy éjszaka alatt olvastam el, és rögtön tudtam, hogy ez egy remekmű.