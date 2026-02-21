Már az ablakon másznak be a toborzók – elszabadult a kényszersorozás Ukrajnában + videók

Súlyos létszámhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, emiatt már szinte bármit megengednek maguknak a toborzók. Zelenszkij emberei újabban már civil autókkal járják az utcákat. Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket közterületekről. A kényszersorozás egyre hevesebb társadalmi ellenállásba ütközik.

A kényszersorozás nem állhat le, Zelenszkij még három évig háborúzni akar Fotó: AFP

Odesszában a TCK emberei egy szerencsétlen férfit kényszerrel tuszkoltak fel a buszra. A jelenetet az ott tartózkodók dermedten figyelték.

Láthatóan elégedetten sétáltak tovább egy másik busz irányába.

Ott egy másik férfi várta őket, aki minden jel szerint az akciót irányította, és végig szemmel tartotta a történteket. A videót egy Telegram-csoportban tették közzé.