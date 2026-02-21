kényszersorozásUkrajnakatonai toborzásTCKZelenszkij

Már az ablakon másznak be a toborzók – elszabadult a kényszersorozás Ukrajnában + videók

Ukrajnában a területi toborzóközpontok utcai akciói egyre hevesebb ellenállást váltanak ki. Vannak azonban, akik inkább menekülőre fogják, ami nem is csoda, hisz egymást érik azok a felvételek, amelyeken a TCK tisztjei úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal. A kényszersorozásnak ráadásul magyar áldozatai is vannak. A létszámhiányt muszáj pótolni az ukrán hadseregben, hisz Zelenszkij eltökélt a háború folytatásában. Nemrég arról érkeztek hírek, hogy legalább tizenegyen megsérültek egy ukrán dróntámadásban az oroszországi Udmurt Köztársaságban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 17:13
Egymást érik azok a felvételek, amelyeken a TCK tisztjei úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal
Egymást érik azok a felvételek, amelyeken a TCK tisztjei úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal Forrás: AFP
Súlyos létszámhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, emiatt már szinte bármit megengednek maguknak a toborzók. Zelenszkij emberei újabban már civil autókkal járják az utcákat. Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket közterületekről. A kényszersorozás egyre hevesebb társadalmi ellenállásba ütközik.

A kényszersorozás nem állhat le, Zelenszkij még három évig háborúzni akar
A kényszersorozás nem állhat le, Zelenszkij még három évig háborúzni akar Fotó: AFP

Odesszában a TCK emberei egy szerencsétlen férfit kényszerrel tuszkoltak fel a buszra. A jelenetet az ott tartózkodók dermedten figyelték. 

Láthatóan elégedetten sétáltak tovább egy másik busz irányába. 

Ott egy másik férfi várta őket, aki minden jel szerint az akciót irányította, és végig szemmel tartotta a történteket. A videót egy Telegram-csoportban tették közzé.

Harkivban is erőszakos jelenetek zajlottak: a felvételek szerint 

három TCK-s rontott rá egy férfira, a földre teperték, majd leszorítva fojtogatták. 

A közzétevő ironikusan megjegyezte, hogy talán a „digitális védelmi miniszter” nem követi a közösségi médiát, ezért nem értesül az ilyen esetekről – különben bizonyára már reagált volna.

Egy másik felvételen a toborzók még tovább mentek: egy teherautó fülkéjébe is bemásztak az ablakon keresztül, csak hogy kiráncigálják onnan a kiszemelt férfit.

Bohár Dániel a közösségi oldalán megosztott egy videót, amelyen az látszik, hogy drótkerítést húztak fel az ukrán–magyar határnál. A videóban úgy fogalmazott: 

Kerítést húznak az ukránok a határra, hogy ne tudjanak megszökni a kényszersorozás elől a férfiak Ukrajnából.

Kényszersorozás: a civilek rettegnek a toborzóktól

Az ukrajnai területi toborzóközpontok működését egyre több panasz éri, amit a nyilvánosságra került felvételek is megerősítenek. Az egyik esetben a buszon csaptak le Zelenszkij emberrablói, máskor boltból rángattak ki civileket, de volt olyan is, amikor hoppon maradtak az erőszakos toborzók. A gyermekkora óta szívbetegséggel küzdő Rebán Zsoltot a katonai szolgálatra való alkalmatlanságát megállapító határozatok ellenére hurcolták magukkal, ő később a kiképzőközpontban halt meg. 

A nyugat-ukrajnai városokban egyre többen már nem az orosz hadsereget, hanem a mozgósítást végrehajtó hatóságokat tekintik ellenségnek

– erről beszélt a Deutsche Welle riportjában – melyet a Pravda szemlézett – egy toborzó.

Oroszországot támadta Ukrajna

A sorozás azonban nem állhat le, hisz Zelenszkij és köre elkötelezett a háború folytatásában. 

Nemrég arról érkeztek hírek, hogy legalább tizenegyen megsérültek egy ukrán dróntámadásban az oroszországi Udmurt Köztársaságban, ahol egy ipari létesítményt ért találat.

Szergej Bagin, az orosz–ukrán határtól több mint ezer kilométerre található terület egészségügyi minisztere a Telegramon azt közölte, három embert kórházban ápolnak. Alekszandr Brecsalov, az Udmurt Köztársaság kormányzója – szintén a Telegramon – azt jelentette, hogy egy ipari létesítményt ért dróntámadás, hozzátéve, hogy károkról is tudni. Jóllehet részleteket nem közölt – így egyelőre nem derült ki az sem, melyik városról van szó –, felszólította a lakosokat: „ne essenek pánikba, és ne terjesszenek álhíreket”.

Az orosz légiközlekedési hatóság (Roszaviacija) mindeközben bejelentette, hogy felfüggesztette a légi közlekedést a régió fővárosában, Izsevszkben található repülőtéren. 

A Moszkvától nagyjából 970 kilométerre keletre fekvő Izsevszkben több orosz hadiipari vállalat is működik.

Borítókép: TCK-tiszt utcai igazoltatás közben (Fotó: AFP)

