Egy friss amerikai tanulmány szerint Oroszország és Ukrajna emberveszteségei a lassan négy éve zajló háborúban példátlan szintet érhetnek el. A jelentést jegyző Center for Strategic and International Studies ugyanakkor Ukrajna esetében is öt-hatszázezer fő közötti összes veszteséggel és 100–140 ezer halottal számol, bár a módszertant nem részletezi.
Számháború Kijevben: Ukrajna eltitkolhatja a valós katonai veszteségeket
Miközben Volodimir Zelenszkij viszonylag alacsony ukrán katonai veszteségekről beszél, a nemzetközi becslések és a fokozódó brutális kényszersorozások egészen más képet sejtetnek. A lapunknak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint bűvészkedés zajlik a számokkal, aminek komoly pénzügyi és társadalmi következményei lehetnek.
Az ukrán oldalon az UALosses nevű, önkéntesek által működtetett adatbázis jelenleg mintegy 85 ezer név szerint azonosított eltűntet és több mint nyolcvanezer halottat tart nyilván, ugyanakkor még ez sem tekinthető hiteles adatnak.
Ezzel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz–ukrán háború eddig 55 ezer ukrán katona életét követelte, miközben több tízezret eltűntként tartanak nyilván. A hivatalos adatok azonban jelentősen eltérnek egyes nemzetközi és nem hivatalos becslésektől, amelyek jóval magasabb veszteségekkel számolnak. Ukrajna emellett rengeteg személyt tart nyilván eltűntként a háborúban. Legutóbb 2025 elején közölt adatot a harctéri veszteségekről az ukrán elnök, akkor azt mondta, hogy 46 ezer ukrán katona vesztette életét.
Tavaly 31 százalékkal nőtt az ukrán civil áldozatok száma 2024-hez képest – közölte a Human Rights Watch nemrégiben közzétett jelentésében.
Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója szerint a háború kezdete óta tavaly december végéig csaknem 15 ezer ukrán civil vesztette életét, és valamivel több mint negyvenezren sérültek meg.
Ukrajna titkolózik
Amit Zelenszkij játszik, az a számokkal való bűvészkedés – mondta el lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője szerint két adatot érdemes figyelembe venni.
Az egyik az, hogy 230–250 ezer között van az ukránok szerint bevallottan azok száma, akik dezertáltak a hadseregből. Mindeközben pedig havi harmincezer új besorozottra van szüksége az ukrán hadseregnek
– mutatott rá.
A szakértő szerint ha ezt a két számot összerakjuk, akkor sokkal inkább látszik, hogy nem igaz az, amit Zelenszkij mond.
A kényszersorozások is fokozódnak
Súlyos létszámhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, amit az egyre brutálisabbá váló kényszersorozások is jól mutatnak egész Ukrajna-szerte. Egyre több videó terjed arról, hogy járókelőket visznek el a nyílt utcáról. Sokan már inkább Zelenszkij emberrablóitól félnek, nem is a harcoktól.
Az ukrán elnök irányítása alatt a toborzók egyre keményebben lépnek fel, az akciókról készült felvételek pedig gyorsan terjednek az interneten. A kényszersorozásnak már magyar áldozatai is vannak.
Anyagi megfontolások állhatnak a háttérben
Az ukrán állam méltatlan módon a holt lelkekkel üzletel. Mivel az ígéretek szerint fizetni kellene az elhunyt katonák után a családjaiknak, ezért inkább úgy regisztrálják az elhunyt katonák egy jelentős részét, mint aki eltűnt
– hangsúlyozta Horváth József. Az eltűntek után pedig nem kell fizetni.
Anatolij Sarij újságíró is arra hívta fel figyelmet a Telegram-csatornáján, hogy a hivatalos és a nem hivatalos veszteségadatok közötti különbség súlyos pénzügyi következményekkel járhat. Számításai szerint még a legalacsonyabb, százezres halálos veszteséggel számolva is több száz milliárd hrivnyás eltérés mutatkozik a hozzátartozóknak járó kifizetésekben, magasabb becslések esetén pedig ez az összeg billiós nagyságrendű lehet.
Zelenszkij legutóbb még mindig az ötvenezer körüli ukrán halálos áldozatot említett, ami sajnos egy négy éve zajló háborúban vicckategória lenne, hiszen csak havonta harmincezer katonát szeretne Kijev besorozni, ami évente 360 ezer újonc. Ha ebből levonjuk a kétszázezer dezertáltat, akkor is hibádzik a szám, vagyis vélhetően nagyságrendekkel több a súlyosan megsebesült, megrokkant és meghalt katonák száma
– figyelmeztetett a szakértő, aki azt is elmondta: jelenleg nyolcszázezer főre tehető az ukrán haderő, de erről sincsenek hivatalos adatok. Úgy fogalmazott, hogy a háború kezdete óta meghaltak és tartósan, súlyosan rokkantak száma több százezer fős lehet.
A katonai temetőkben folyamatosan nyitják az új parcellákat, ami szintén ezt erősíti meg. A veszteségek száma államtitok, de nagyon úgy tűnik, hogy Zelenszkij még a saját lakossága előtt is titkolózik
– összegezte a szakértő.
Borítókép: Egy elesett ukrán katona özvegye meglátogatja férje sírját Valentin-napon a lvivi Licsakivi katonai temetőben (Fotó: AFP/Yuriy Dyachyshyn)
