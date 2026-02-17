Számháború Kijevben: Ukrajna eltitkolhatja a valós katonai veszteségeket

Az ukrán oldalon az UALosses nevű, önkéntesek által működtetett adatbázis jelenleg mintegy 85 ezer név szerint azonosított eltűntet és több mint nyolcvanezer halottat tart nyilván, ugyanakkor még ez sem tekinthető hiteles adatnak.

Ezzel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz–ukrán háború eddig 55 ezer ukrán katona életét követelte, miközben több tízezret eltűntként tartanak nyilván. A hivatalos adatok azonban jelentősen eltérnek egyes nemzetközi és nem hivatalos becslésektől, amelyek jóval magasabb veszteségekkel számolnak. Ukrajna emellett rengeteg személyt tart nyilván eltűntként a háborúban. Legutóbb 2025 elején közölt adatot a harctéri veszteségekről az ukrán elnök, akkor azt mondta, hogy 46 ezer ukrán katona vesztette életét.

Tavaly 31 százalékkal nőtt az ukrán civil áldozatok száma 2024-hez képest – közölte a Human Rights Watch nemrégiben közzétett jelentésében.

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója szerint a háború kezdete óta tavaly december végéig csaknem 15 ezer ukrán civil vesztette életét, és valamivel több mint negyvenezren sérültek meg.

Ukrajna titkolózik

Amit Zelenszkij játszik, az a számokkal való bűvészkedés – mondta el lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője szerint két adatot érdemes figyelembe venni.

Az egyik az, hogy 230–250 ezer között van az ukránok szerint bevallottan azok száma, akik dezertáltak a hadseregből. Mindeközben pedig havi harmincezer új besorozottra van szüksége az ukrán hadseregnek

– mutatott rá.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Fotó: Katona Vanda

A szakértő szerint ha ezt a két számot összerakjuk, akkor sokkal inkább látszik, hogy nem igaz az, amit Zelenszkij mond.

A kényszersorozások is fokozódnak

Súlyos létszámhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, amit az egyre brutálisabbá váló kényszersorozások is jól mutatnak egész Ukrajna-szerte. Egyre több videó terjed arról, hogy járókelőket visznek el a nyílt utcáról. Sokan már inkább Zelenszkij emberrablóitól félnek, nem is a harcoktól.