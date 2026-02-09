Rendkívüli

A Csendes barát vitte a prímet a 45. Magyar Filmszemlén

Enyedi Ildikó filmje több kategóriában is nyert.

2026. 02. 09. 7:41
Enyedi Ildikó legújabb alkotása, a Csendes barát nyerte a legjobb film díját a 45. Magyar Filmszemlén. 

A Csendes barát három különböző korszakban játszódó történetet fon össze

de ezek nem egy klasszikus narratív ívre épülnek, hanem lírai kérdésfelvetések mentén haladnak: a természet és az ember kapcsolatáról, a rész és az egész viszonyáról, a magányról és a kapcsolódás vágyáról szólnak. A három emberi élet töredékeit egy közel kétszáz éves Ginkgo biloba fogja keretbe, amely 120 év történetét hordozza magában.

 

Az életműdíjat a Szemletanács idén Kende János Kossuth- és Balázs Béla díjas operatőrnek adta át a vasárnapi záróünnepségen. 

Pálos Gergelynek ítélték a legjobb operatőr díját (Csendes barát), Szalai Károly kapta a legjobb vágó díját (Csendes barát), Mécs Monika producer pedig a legjobb producer díjával térhetett haza, melyet a Csendes barát és a Jimmy jaguár című filmekért együttesen érdemelt ki.

Játékfilm kategóriában a legjobb rendező díját Sós Bálint Dániel kapta a Minden rendben című filmért, a legjobb forgatókönyv díját pedig Nemes Jeles László vihette haza, Árva című filmjéért. A legjobb férfi alakításért Hajdu Szabolcsot (Minden rendben), a legjobb női alakításért pedig Waskovics Andreát (Árva, Minden csillag) díjazták.

 

