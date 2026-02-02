Hihetetlen: a Magyar menyegző egy hét alatt megduplázta a nézőit, Enyedi Ildikó új filmje is szépen nyitott

A csütörtöktől vasárnapig tartó időszakot ismét a Magyar menyegző nyerte. Káel Csaba romantikus filmje második hétvégéjén több mint 33 ezer nézőt vonzott, ami nemcsak stabil eredmény, hanem kifejezetten ritka teljesítmény is a hazai piacon: a film bevétele hat százalékkal még nőtt is az első hétvégéhez képest. A történet két egyetemista fiúról (Kovács Tamás, Kövesi Zsombor) szól, akik Erdélybe utaznak, hogy egyikük feleségül vehesse Katit (Törőcsik Franciska), így segítve a lány végleges magyarországi letelepedését – a tervet azonban egy rivális férfi is bonyolítja.

Nem a Magyar menyegző az egyetlen sikerfilm most a mozikban: a Legénybúcsúra és a Szenvedélyes nőkre is tódul a közönség. Forrás: Vertigo Média Kft.

Magyar menyegző és a többiek: tarolnak a magyar filmek

A Magyar menyegző különösen jól tartja magát a közelmúlt hasonló magyar sikereihez viszonyítva. A Szenvedélyes nők 50 529 nézővel indított, majd a második hétvégéjén 41 százalékot esett, míg a Legénybúcsú 29 801 fős nyitás után 25 százalékos visszaesést produkált. Utóbbi ugyanakkor még mindig kitart: a nyolcadik hétvégéjén is bekerült az első tízbe 5964 nézővel, míg a Szenvedélyes nők a tizedik hétvégéjén már csak a 14. helyet érte el.

A hétvégén új magyar bemutató is érkezett: Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje az ötödik helyen nyitott 14 961 nézővel. Ez elsőre visszafogott számnak tűnhet, de a film tematikáját tekintve – egy fáról és az ahhoz valamilyen módon kapcsolódó magányos emberekről szól – nehéz lenne klasszikus közönségfilmnek nevezni. Enyedi eddigi legnagyobb hazai mozisikere a Testről és lélekről volt, amelyet egy éven át játszottak a mozik, és összesen 138 228 nézőt vonzott. Ebben szerepet játszott az is, hogy a filmet 2018-ban Oscar-díjra jelölték a legjobb idegen nyelvű film kategóriában – a következő hetekben derül ki, hogy a Csendes barát milyen pályát fut be ehhez képest.

Mindeközben az összkép változatlan: a toplisták élén továbbra is főként jól ismert címek maradtak, az új bemutatók – még Jason Statham friss akciófilmje is – csak mérsékelt érdeklődést váltottak ki a hazai közönségből. A jelek szerint azonban a magyar filmek stabilan tartják a pozícióikat, és ez most látványosabban meg is mutatkozik a számokban.