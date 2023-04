Az öt legjobb Tom Cruise-film – Esőember + videó

A film érdekessége, hogy eredetileg Steven Spielberg rendezte volna, de éppen akkor forgatták az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag (Indiana Jones and The Last Crusade) című filmet, így nem tudta vállalni az Esőembert. Sydney Pollack pedig más koncepcióban gondolkodott a filmmel kapcsolatban, nem egy road movie-t szeretett volna forgatni. Végül Spielberg átadta a filmhez készített jegyzeteit Barry Levinsonnak, aki boldogan vállalta a rendezést, jó döntésnek bizonyult. A főszerepet pedig, amit végül Dustin Hoffman alakított, Jack Nicholson és Robert De Niro is visszadobta, talán már bánják az akkori döntésüket. A filmbeli Raymond egy valós betegségben szenved. A Savant-szindrómás autisták többnyire különleges képességgel, tudással rendelkeznek. Agyuk vizuális rendszere lehetővé teszi például azt, hogy pár másodperc alatt memorizáljanak egy oldalnyi szöveget, megjegyezzenek számokat, kártyalapokat.

Az Esőember egy csodás film, ennyi évvel a bemutatása után is lebilincselő élményt nyújt. Nagyon jól mutatja azonban azt a színvonalesést, ami Hollywoodot jellemzi. Hiszen ma már nem készülnek ilyen színvonalú alkotások ebben a műfajban. Ma már egy ilyen film elsüllyedne a szirupos mázban vagy pedig a totális érdektelenségbe fulladna. Nagy öröm, hogy van az Esőember, mert a mai fiatalok legalább láthatnak olyan mozit is, ami még a régi Hollywood terméke, nem felszínes, lebutított és egydimenziós, mint a mai filmek. Arról nem is beszélve, hogy még a színészi alakításokban is gyönyörködhetnek, amit ma már csak elvétve tehetnek meg, mert a számítógépes hősök korát éljük a hús-vér karakterek helyett, és messengeren kommunikálunk az élő szó helyett. Tom Cruise filmjeit bemutató sorozatunk végére értünk, és az Esőemberrel úgy érzem, méltó helyre került a képzeletbeli aranyérem.

Idővonal: Az Esőember című filmet 1988-ban mutatták be, abban az évben, amikor a Német Szövetségi Köztársaság és Franciaország kormánya létrehozta az Egyesített Biztonsági Tanácsot. A két kormány aláírta a francia–német dandár megalakításáról szóló szerződést is, Bihari Mihályt, Bíró Zoltánt, Király Zoltánt és Lengyel Lászlót kizárták a Magyar Szocialista Munkáspártból, Nagy Imre volt miniszterelnök kivégzésének 30. évfordulóján Párizsban, a Père-Lachaise temetőben felavatták Nagy Imre és mártírtársai jelképes síremlékét. Magyarországon független csoportok megemlékezést tartottak a Batthyány-örökmécsesnél, a körülbelül 200 fős tömeget a rendőrség erőszakkal feloszlatta, Brüsszelben Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár részt vett az Észak-atlanti Közgyűlés ülésszakán, ahova a NATO fennállása óta először hívtak meg a Varsói Szerződés egyik tagállamának hivatalos képviselőjét, Grósz Károly után Németh Miklós lett a miniszterelnök, a skóciai Lockerbie felett pokolgép robbant a Pan Am 103-as járatán. A terrorcselekménynek összesen 270 áldozata volt és Bartók Bélát újratemették Budapesten, a Farkasréti temetőben. - Wikipédia

A jövő héten folytatjuk tovább izgalmas utazásunkat a filmek csodálatos világába. Azonban az, hogy melyik kiváló színész filmjeivel érkezünk, az egyelőre legyen titok.

Borítókép: Charlie Babbit (Tom Cruise) és bátyja Raymond (Dustin Hoffman) - (Fotó: InterCom)