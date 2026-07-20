Már most érdemes beírni a naptárba: újra Manga Nap lesz a Néprajzi Múzeumban
A tavasszal óriási érdeklődés mellett megrendezett Manga Nap után ismét egy napra Japán kortárs és hagyományos kultúrájának találkozóhelyévé válik a Néprajzi Múzeum. Július 25-én, szombaton a Manga – Hokuszai – Manga kiállítás köré szervezett egész napos programsorozat várja mindazokat, akik rajonganak a mangáért és az animéért, valamint azokat is, akik most szeretnének belépni ebbe a különleges világba.
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