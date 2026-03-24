Százak kerültek börtönbe egy szabály megsértése miatt Iránban

Iráni sajtóhírek szerint az utóbbi egy hónapban több mint ezer embert tartóztattak le olyan vádakkal, hogy kényes helyszíneket filmeztek, kormányellenes tartalmat osztottak meg online vagy együttműködtek az ellenséggel. A rendőrség közleménye szerint ezeket a letartóztatásokat az utóbbi napok hírszerzési és technikai megfigyelései alapján hajtották végre, és az iráni hatóságok szerint a letartóztatottak olyan ellenséges hálózatokhoz tartoztak, amelyek belső bizonytalanságot akartak előidézni az országban.

Iránban 25. napja tilos internetezni. Fotó: AFP

Ezek az egyének a közvélemény megzavarására, félelemkeltésre, a bizonytalanság terjesztésére és az ellenség propagandájának közvetítésére törekedtek

– írta az Irna hírügynökség az iráni rendőrségre hivatkozva.