IránVPNinternet

Százak kerültek börtönbe egy szabály megsértése miatt Iránban

Az iráni hatóságok kedden letartóztattak 466 embert a nemzetbiztonságot veszélyeztető internetes tevékenység vádjával – közölte az állami média, kiemelve, hogy ez volt az egyik legnagyobb razzia az országban az amerikai–izraeli offenzíva február végi kezdete óta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 19:01
Börtöncella - Illusztráció Forrás: AFP
Iráni sajtóhírek szerint az utóbbi egy hónapban több mint ezer embert tartóztattak le olyan vádakkal, hogy kényes helyszíneket filmeztek, kormányellenes tartalmat osztottak meg online vagy együttműködtek az ellenséggel. A rendőrség közleménye szerint ezeket a letartóztatásokat az utóbbi napok hírszerzési és technikai megfigyelései alapján hajtották végre, és az iráni hatóságok szerint a letartóztatottak olyan ellenséges hálózatokhoz tartoztak, amelyek belső bizonytalanságot akartak előidézni az országban.

Iránban 25. napja tilos internetezni
Iránban 25. napja tilos internetezni. Fotó: AFP

Ezek az egyének a közvélemény megzavarására, félelemkeltésre, a bizonytalanság terjesztésére és az ellenség propagandájának közvetítésére törekedtek

– írta az Irna hírügynökség az iráni rendőrségre hivatkozva.

Irán teljesen lekapcsolta az internetet február 28-án, vagyis az iráni hadműveletek első napján. Az internet globális elérhetőségét figyelő NetBlocks nevű szervezet kedden az X-en jelezte, hogy immár 25. napja tart az internetleállás Iránban. 

Ez az egyik leghosszabb, országos kiterjedésű leállás. Csaknem egy hónapja csak néhány engedélyezett személy férhet hozzá a világhálóhoz. Mások időszakosan VPN-ek vagy Starlink-terminálok segítségével tudnak csatlakozni a világhálóhoz, de ezek használata tilos, birtoklásuk pedig börtönbüntetést von maga után. Az irániak továbbra is hozzáférhetnek a helyi intranethez, amit például kommunikációra vagy online rendelésekhez tudnak használni.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
