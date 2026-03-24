Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Gortcsakov Alap kuratóriumi ülésén arról beszélt, hogy a latin-amerikai és közel-keleti események közvetlenül a nyugati országok azon törekvéseiből erednek, amelyekkel nemzetközi dominanciájuk maradványait kívánják megőrizni. Hozzátette: egyes nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakértők már a világszerte zajló konfliktusokat a harmadik világháborúként jellemzik. Lavrov szerint a nyugati országok elitjei továbbra is politikai és gazdasági erőforrásaikat az Oroszországgal való szembenállásra fordítják. Úgy fogalmazott, hogy ez a konfrontáció hosszabb távon is meghatározza a nemzetközi politikai folyamatokat – írja az Origo.
Moszkva megszólalt: A harmadik világháború elkezdődött
Lavrov kiemelte, hogy Oroszország afrikai partnereivel együtt készül a következő Oroszország–Afrika csúcstalálkozóra, amelyet októberben Moszkvában tartanak.
A miniszter szerint a latin-amerikai és közel-keleti fejlemények olyan folyamatok részét képezik, amelyek a globális erőviszonyok átalakulásához kapcsolódnak. Álláspontja szerint a nyugati országok a nemzetközi színtéren igyekeznek fenntartani befolyásukat, még akkor is, ha ez feszültségekhez vezet.
– számolt be a TASZSZ.
A közel-keleti helyzettel kapcsolatban Lavrov aggodalmát fejezte ki az Irán és szomszédai közötti feszültségek miatt. Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Izrael katonai fellépése Irán ellen nemcsak a térség stabilitását veszélyezteti, hanem hatással lehet a globális kereskedelemre, az energiabiztonságra, valamint a nemzetközi közlekedési és üzleti kapcsolatokra is. Szerinte a helyzet nemcsak regionális, hanem globális következményekkel is járhat.
Lavrov elmondta, hogy Oroszország folyamatosan egyeztet Iránnal és az Öböl Menti Együttműködési Tanács tagállamaival, és megosztja velük a helyzetről alkotott értékeléseit.
Hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokon, az együttműködésen és az érdekek kiegyensúlyozásán alapuló megoldás szolgálja a térség érdekeit. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség reakcióját ugyanakkor nem tartja megfelelőnek a nukleáris biztonságot érő fenyegetések kezelésében.
A kubai helyzetről szólva Lavrov arról beszélt, hogy az országra nehezedő külső nyomás fokozódik, ami aggodalomra ad okot. Kijelentette, hogy Oroszország továbbra is támogatja Kubát, és szükség esetén humanitárius, illetve anyagi segítséget nyújt. Hozzátette, hogy Moszkva szolidaritást vállal Havannával a jelenlegi helyzetben.
A palesztinkérdéssel kapcsolatban hangsúlyozta: Oroszország arab és muszlim partnereivel együtt arra törekszik, hogy a rendezés során az igazságosság érvényesüljön az ENSZ vonatkozó határozataival összhangban.
Úgy fogalmazott, hogy a konfliktus megoldásának a nemzetközi jogon és a többoldalú együttműködésen kell alapulnia.
Borítókép: A Kreml komplexum egyik főépülete Moszkva központjában (Fotó: AFP)
