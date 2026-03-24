Moszkva megszólalt: A harmadik világháború elkezdődött

Lavrov kiemelte, hogy Oroszország afrikai partnereivel együtt készül a következő Oroszország–Afrika csúcstalálkozóra, amelyet októberben Moszkvában tartanak.

A miniszter szerint a latin-amerikai és közel-keleti fejlemények olyan folyamatok részét képezik, amelyek a globális erőviszonyok átalakulásához kapcsolódnak. Álláspontja szerint a nyugati országok a nemzetközi színtéren igyekeznek fenntartani befolyásukat, még akkor is, ha ez feszültségekhez vezet.

A közel-keleti helyzettel kapcsolatban Lavrov aggodalmát fejezte ki az Irán és szomszédai közötti feszültségek miatt. Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Izrael katonai fellépése Irán ellen nemcsak a térség stabilitását veszélyezteti, hanem hatással lehet a globális kereskedelemre, az energiabiztonságra, valamint a nemzetközi közlekedési és üzleti kapcsolatokra is. Szerinte a helyzet nemcsak regionális, hanem globális következményekkel is járhat.

Lavrov elmondta, hogy Oroszország folyamatosan egyeztet Iránnal és az Öböl Menti Együttműködési Tanács tagállamaival, és megosztja velük a helyzetről alkotott értékeléseit.

Hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokon, az együttműködésen és az érdekek kiegyensúlyozásán alapuló megoldás szolgálja a térség érdekeit. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség reakcióját ugyanakkor nem tartja megfelelőnek a nukleáris biztonságot érő fenyegetések kezelésében.