Bármikor megindulhat a tömeg Európa irányába
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint az iráni háború kirobbanása nyomán jelentősen nőtt az esélye egy újabb, Európa felé tartó migrációs hullám kialakulásának, miközben már most százezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat a térségben. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy bár egyelőre nem indult meg tömeges elvándorlás, a Közel-Keleten zajló konfliktusok hatása késleltetve is elérheti Európát, ami Magyarországra is fokozott nyomást gyakorolhat.
Jelentősen megnőtt a kockázata annak, hogy újabb migrációs hullám indul meg Európa felé az iráni háború kirobbanása után:
- Máris legalább 600 ezer és egymillió közé tehető azoknak a háztartásoknak a száma Iránban, amelyek otthonaik elhagyására kényszerültek. A többség egyelőre úgynevezett belső menekült, tehát az országon belül keres biztonságosabb helyet.
- Közben Libanonban az Irán oldalán harcba szálló Hezbollah és Izrael között kiújuló háború nyomán már 1,2 millió embernek kellett elhagynia az otthonát, miközben az ország már egyébként is évek óta súlyos válsággal küzd
– sorolta az Oeconomus.
Egy a közel-keleti térségből érkező migrációs áradat fő iránya ezúttal is Törökországon, majd az úgynevezett nyugat-balkáni útvonalon keresztül át vezetne, így Magyarországon is számottevően nőne a nyomás.
– figyelmeztetnek.
Törökország és az Európai Unió sem szeretné, hogy megismétlődjön a 2015-ös válság, ezért már most összehangolt lépéseket tettek egy esetleges migrációs hullám megállítására.
Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott, lényegében azt a szabályozást követeli jó néhány ország, mint ami Magyarországon hatályban van.
Iránban ugyan megnőtt a belső menekültek száma, de annak egyelőre nincs nyoma, hogy tömegek indultak volna meg Európa irányába. Ugyanakkor a konfliktus hatása nem feltétlenül azonnali, ahogyan a szíriai polgárháború átgyűrűzése is évekig tartott – mutatott rá elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
Borítókép: Migránsok (Fotó: AFP)
