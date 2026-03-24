Bármikor megindulhat a tömeg Európa irányába

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint az iráni háború kirobbanása nyomán jelentősen nőtt az esélye egy újabb, Európa felé tartó migrációs hullám kialakulásának, miközben már most százezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat a térségben. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy bár egyelőre nem indult meg tömeges elvándorlás, a Közel-Keleten zajló konfliktusok hatása késleltetve is elérheti Európát, ami Magyarországra is fokozott nyomást gyakorolhat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 11:30
Migránsok Forrás: AFP
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzése szerint az iráni háború kirobbanása nyomán jelentősen nőtt a kockázata egy újabb, Európa felé tartó migrációs hullám kialakulásának. A Közel-Keleten már most tömegek kényszerültek elhagyni otthonaikat, miközben a térségben zajló fegyveres konfliktusok hosszabb távon is komoly nyomást helyezhetnek az európai határokra.

Hatalmas migrációs hullám indulat Európa irányába. Fotó: AFP

Jelentősen megnőtt a kockázata annak, hogy újabb migrációs hullám indul meg Európa felé az iráni háború kirobbanása után:

  • Máris legalább 600 ezer és egymillió közé tehető azoknak a háztartásoknak a száma Iránban, amelyek otthonaik elhagyására kényszerültek. A többség egyelőre úgynevezett belső menekült, tehát az országon belül keres biztonságosabb helyet.
  • Közben Libanonban az Irán oldalán harcba szálló Hezbollah és Izrael között kiújuló háború nyomán már 1,2 millió embernek kellett elhagynia az otthonát, miközben az ország már egyébként is évek óta súlyos válsággal küzd

– sorolta az Oeconomus.

Egy a közel-keleti térségből érkező migrációs áradat fő iránya ezúttal is Törökországon, majd az úgynevezett nyugat-balkáni útvonalon keresztül át vezetne, így Magyarországon is számottevően nőne a nyomás.

– figyelmeztetnek.

Törökország és az Európai Unió sem szeretné, hogy megismétlődjön a 2015-ös válság, ezért már most összehangolt lépéseket tettek egy esetleges migrációs hullám megállítására. 

Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott, lényegében azt a szabályozást követeli jó néhány ország, mint ami Magyarországon hatályban van.

Iránban ugyan megnőtt a belső menekültek száma, de annak egyelőre nincs nyoma, hogy tömegek indultak volna meg Európa irányába. Ugyanakkor a konfliktus hatása nem feltétlenül azonnali, ahogyan a szíriai polgárháború átgyűrűzése is évekig tartott – mutatott rá elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
Borítókép: Migránsok (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
