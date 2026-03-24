Bármikor megindulhat a tömeg Európa irányába

Törökország és az Európai Unió sem szeretné, hogy megismétlődjön a 2015-ös válság, ezért már most összehangolt lépéseket tettek egy esetleges migrációs hullám megállítására.

Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott, lényegében azt a szabályozást követeli jó néhány ország, mint ami Magyarországon hatályban van.

Iránban ugyan megnőtt a belső menekültek száma, de annak egyelőre nincs nyoma, hogy tömegek indultak volna meg Európa irányába. Ugyanakkor a konfliktus hatása nem feltétlenül azonnali, ahogyan a szíriai polgárháború átgyűrűzése is évekig tartott – mutatott rá elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

