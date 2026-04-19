Végleg megváltozik Németország

A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) legfrissebb adatai szerint Németország társadalmi arculata soha nem látott sebességgel alakul át – hívja fel a figyelmet a Breitbart amerikai hírportál.

A jelentés rávilágít, hogy a 2025-ös adatok szerint immár közel 22 millió ember – a teljes lakosság 26,3 százaléka – rendelkezik úgynevezett bevándorlási múlttal. Ebbe a kategóriába azok tartoznak, akik 1950 óta érkeztek az országba, vagy mindkét szülőjük bevándorló.

A számok még megdöbbentőbbek, ha figyelembe vesszük azokat is, akiknek csak az egyik szülője bevándorló: velük együtt a németországi lakosság csaknem egyharmada (több mint 26 millió ember) rendelkezik migrációs háttérrel. A demográfiai olló látványosan kinyílt: miközben a tősgyökeres németek átlagéletkora 47,6 év, addig a bevándorlási hátterű lakosságé mindössze 38,2 év.

A 25 és 34 év közötti korosztályban pedig már minden harmadik fiatal bevándorló-hátterű.

A bevándorlási hullám az elmúlt két évtizedben gyorsult fel igazán. 2005-ben még „csupán” 13 millióan tartoztak ebbe a körbe, tavalyra ez a szám kilencmillióval emelkedett. A legnagyobb csoportokat a lengyelek, a törökök, az ukránok, az oroszok és a szírek alkotják.

A német kormányok évek óta azzal érvelnek, hogy a tömeges bevándorlás elengedhetetlen a munkaerőpiac és a gazdaság fenntartásához. A tények azonban mást mutatnak. A statisztikákból kiderül, hogy a bevándorlók jelentősen felülreprezentáltak a tartósan munkanélküliek között, és az állami szociális juttatások közel felét külföldi állampolgárok veszik fel.

Ahelyett, hogy a képzett munkaerő hiányát pótolnák, a tömegek jelentős része a német jóléti állam eltartottjává válik, ami hatalmas terhet ró a német adófizetőkre.

A demográfiai csere nem csupán statisztikai adat, hanem a mindennapi biztonságérzetet is alapjaiban rengeti meg. Elég felidézni a közelmúlt véres eseményeit: Magdeburg, Solingen, München és több más város is kénytelen volt szembesülni a radikális iszlamizmus és a tömeges bevándorlás árnyoldalaival.

