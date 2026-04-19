németországstatisztikai hivatalbevándorlás

Végleg megváltozik Németország

Drasztikus demográfiai átalakuláson megy keresztül az Európai Unió legnépesebb tagállama: a német szövetségi statisztikai hivatal legfrissebb jelentése szerint a lakosság több mint negyede már „bevándorlási múlttal” rendelkezik. Ha a tágabb értelmezést vesszük, a Németországban élők közel egyharmada migráns vagy legalább egyik szülője révén bevándorló-hátterű.

Munkatársunktól
2026. 04. 19. 19:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) legfrissebb adatai szerint Németország társadalmi arculata soha nem látott sebességgel alakul át – hívja fel a figyelmet a Breitbart amerikai hírportál.

Németország társadalma kénytelen szembenézni a tömeges bevándorlás árnyoldalaival (Fotó: AFP)

A jelentés rávilágít, hogy a 2025-ös adatok szerint immár közel 22 millió ember – a teljes lakosság 26,3 százaléka – rendelkezik úgynevezett bevándorlási múlttal. Ebbe a kategóriába azok tartoznak, akik 1950 óta érkeztek az országba, vagy mindkét szülőjük bevándorló.

A számok még megdöbbentőbbek, ha figyelembe vesszük azokat is, akiknek csak az egyik szülője bevándorló: velük együtt a németországi lakosság csaknem egyharmada (több mint 26 millió ember) rendelkezik migrációs háttérrel. A demográfiai olló látványosan kinyílt: miközben a tősgyökeres németek átlagéletkora 47,6 év, addig a bevándorlási hátterű lakosságé mindössze 38,2 év.

A 25 és 34 év közötti korosztályban pedig már minden harmadik fiatal bevándorló-hátterű.

A bevándorlási hullám az elmúlt két évtizedben gyorsult fel igazán. 2005-ben még „csupán” 13 millióan tartoztak ebbe a körbe, tavalyra ez a szám kilencmillióval emelkedett. A legnagyobb csoportokat a lengyelek, a törökök, az ukránok, az oroszok és a szírek alkotják.

A német kormányok évek óta azzal érvelnek, hogy a tömeges bevándorlás elengedhetetlen a munkaerőpiac és a gazdaság fenntartásához. A tények azonban mást mutatnak. A statisztikákból kiderül, hogy a bevándorlók jelentősen felülreprezentáltak a tartósan munkanélküliek között, és az állami szociális juttatások közel felét külföldi állampolgárok veszik fel.

Ahelyett, hogy a képzett munkaerő hiányát pótolnák, a tömegek jelentős része a német jóléti állam eltartottjává válik, ami hatalmas terhet ró a német adófizetőkre.

A demográfiai csere nem csupán statisztikai adat, hanem a mindennapi biztonságérzetet is alapjaiban rengeti meg. Elég felidézni a közelmúlt véres eseményeit: Magdeburg, Solingen, München és több más város is kénytelen volt szembesülni a radikális iszlamizmus és a tömeges bevándorlás árnyoldalaival.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
