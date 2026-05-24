CiprusBrüsszelParlamentManfred Weber

Ciprus választ, Brüsszel felkészülhet egy pofonra

Technikai értelemben ciprusi jobboldali Népi Nemzeti Front (ELAM) párt nem esélyes a totális győzelemre a választáson, azonban könnyen lehet, hogy képviselőik megkerülhetetlenek lesznek. Ciprus politikai élete fenekestül fordulhat fel, Brüsszel számára pedig különösen rossz hír lehet a nemzeti érzületű párt előretörése, akik nem véletlenül helyezték az illegális bevándorlást a fókuszba.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 18:22
Fotó: IAKOVOS HATZISTAVROU Forrás: AFP
A jobboldali párt egyébként a tömeges kitoloncolások mellett érvel, miután jelenleg a migrációt tartják a legégetőbb problémának. Ebben pedig a ciprusi lakosság jelentős része egyet is ért velük, miután a friss felmérések szerint a választók 86 százaléka súlyos problémának tartja az illegális bevándorlást, ez a szám pedig magasabb, mint bármely Európai Uniós tagországban. 

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Olasz Testvérek pártjának európai parlamenti partnerpártja többek között a migránsokat vonzó szociális juttatások megszüntetését, menedékjogi moratóriumot és egy migrációs állambiztos kinevezését követeli a tömeges kitoloncolások végrehajtása érdekében.

Ez azonban óriási feszültségeket szíthat Brüsszelben. 2021-ben az akkori elnök, Nikosz Anasztáziadisz meghívta a népfrontot, hogy csatlakozzon a „széles többségű kabinethez”. Bár a népfront elutasította az ajánlatot, azóta eseti alapon együttműködik a kormánnyal. Az információk szerint pedig a jelenlegi államfő, Nikosz Hrisztodoulidis már meg is kapta a figyelmeztetést Brüsszelből. 

Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke ugyanis már jelezte, hogy az ELAM-mal való együttműködés lehetetlenné tenné számára, hogy elfogadható maradjon az európai jobbközépen belül.

Ez a figyelmeztetés azonban, úgy tűnik, semmin sem változtatott. Az ELAM valószínűleg tovább erősödik majd a választások után – a széttöredezett parlamentben pedig senki nem engedheti meg magának, hogy falakat építsen, mint tették azt a német pártok az AfD esetében. 

Borítókép: Az ELAM támogatói vonulnak egy tüntetésen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
