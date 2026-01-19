Ezek a bőrbetegségek még a rossz alvással és a stresszel is összefüggésben állnak

Az atópiás dermatitisz és a pikkelysömör azok közé a krónikus bőrbetegségek közé tartozik, amely kifejezetten érzékeny az évszakok változására – olvasható a Semmelweis Egyetem oldalán. Dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika bőrgyógyásza mondta el a vele készült interjúban, hogy míg nyáron az atópiás dermatitisz esetén a napfény gyulladáscsökkentő hatásának és a magasabb páratartalomnak köszönhetően sokan akár tünetmentessé is válhatnak, addig télen gyakran látványosan romlik a bőr állapota: piros lesz, hámlik és nagyon viszket. Sőt, akár az éjszakai alvást is megnehezítheti, kialvatlanságot és krónikus stresszt okozva a betegeknél.

A doktornő azt is hozzátette, a panaszok még azoknál is fokozódhatnak, akik egész évben gyógyszert szednek. A pikkelysömör téli fellángolása részben a napfény- és D-vitamin-hiánnyal magyarázható. A betegség kifejezetten jól reagál napfényre, a fénykezelés gyakori és hatékony eleme a terápiának. A páciensek jelentős része nem gondoskodik a D-vitamin-pótlásáról, ami hozzájárulhat a tünetek romlásához.

– A rozacea esetében elsősorban a hirtelen hőmérséklet-változás okoz problémát” – mondta el a szakember, majd azt is elárulta, sokaknál már az is azonnali állapotromlást okoz, ha a fűtött helyiségből kimennek a hidegbe, majd vissza. A pattanásos (aknés) bőrűek is gyakran tapasztalnak ilyenkor állapotrosszabbodást, bár ennek mértéke általában kisebb, mint a többi említett bőrbetegség esetében.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a panaszok erősödése leginkább a bőrszárazság, a nem megfelelő bőrápolás és a rossz szokások miatt következik be. A hosszú, forró fürdők, az erős illatanyagú szappanok és testápolók használata egyaránt ronthatják a bőr állapotát.

Hidegben jelentősen kevesebb verejték és faggyú termelődik, mint melegben, így a bőr eleve szárazabb. Emellett a fűtés szárítja a levegőt, ami tovább fokozza a bőr vízvesztését

– tette hozzá. A kézekcéma is sokkal gyakoribb a téli hónapokban a rendszeresebb kézmosás, a hideg és a száraz levegő miatt. A szeborreás dermatitisz pedig a hajas fejbőrön és az arcon okoz piros, hámló tüneteket. A sapkaviselés, a ritkább hajmosás és a napfény gyulladáscsökkentő hatásának hiánya szintén hozzájárul a panaszok gyakoribb előfordulásához.