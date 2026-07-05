NAVKármán Andráselnök

Érthetetlen, mi történik az egyik legfontosabb magyar hivatal elnöke körül

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Változó kormányzati akarat, krónikus káderhiány, vagy csak egyszerű, hétköznapi szerencsétlenkedés. Nehéz eldönteni, hogy pontosan mi az okozója annak, ami a kormányváltás óta zajlik az adóhivatal új vezetőjének kiválasztása körül, de egy biztos: az ország egyik legfontosabb hatóságának idestova két hónapja nincs elnöke. S egy darabig a jelek szerint nem is lesz, ami több okból is képtelen helyzetet okoz. A NAV az állam működése szempontjából kulcsfontosságú, például azért, mert tavaly 28 ezer milliárd forintnyi bevételét kezelt, ráadásul ennek a hivatalnak kellene a gyakorlatba átültetnie a Tisza egyik legfontosabb választási ígéretét, a vagyonadót.

2026. 07. 05. 17:46
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
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Feltűnt a zöld dossziés férfi

A Facebook-kormányzás közepette azonban már önmagában az sem lehetett jó előjel, hogy a Kármán bejegyzéséhez érkezett majdnem hétszáz hozzászólás szinte kivétel nélkül kritizálta a személyi döntést.

Nem erre szavaztunk – írták többen.

Aztán, még aznap, megnyilvánult a közösségi médiában Hadházy Ákos és a zöld dossziés navosként elhíresült Horváth András is. Utóbbi – röviden összefoglalva – egy bejegyzésben azt állította, hogy a 2010-es évek elején Tamásné volt az, aki sokat tett azért, hogy eltávolítsák őt az adóhivatalból, miután visszaéléseket tárt fel a szervezeten belül.

Aki nem emlékezne Horváth Andrásra, annak álljon itt egy rövid múltidézés. Horváth 2013 végén lépett a nyilvánosság elé, korrupcióra utalt és nagyjából azt állította, hogy a nagyobb hazai cégek és multik évente több mint ezermilliárd forintnyi adót csalnak el, amihez kormányzati körök támogatásával az adóhatóság is asszisztált. Horváth zöld dossziéban tartotta a szerinte bizonyító erejű iratokat, innen az elnevezése. Ám nem maradt el akkor a NAV válasza: a hatóság közölte, hogy Horváth soha nem volt adóellenőr, ráadásul más munkatársak adatait szedte össze. A NAV feljelentette Horváthot, több ügy is indult, de a zöld dossziést végül egyikben sem marasztalták el. Annyi még ide tartozik, hogy az USA 2014-ben kitiltotta területéről a NAV akkori elnökét, Vida Ildikót, amiben egyes feltételezések szerint lehetett köze Horváth fellépésének is.

Kármán visszatáncolt

De térjünk vissza a mostani történésekhez! A zöld dossziés navos hétfői felhorgadását felkapta a sajtó és persze a Facebook népe is.

Ebből már következtetni lehetett arra, hogy Tamásné korán örült a lehetséges kinevezésének, ha örült neki egyáltalán.

A pénzügyminiszter csütörtökön újra posztolt, és tudatta, hogy a kormány nyílt pályázatot ír majd ki a NAV elnöki tisztségére, egyúttal újraszabályozza az adóhivatal vezetőjének jogi státusát, aki ezentúl nem lesz államtitkár. Kármán zárásképpen megjegyezte, hogy az új jogszabályig és a pályázat lezárultáig az adószakmai elnökhelyettes vezeti a NAV-ot. Vagyis Tamásné Czinege Csilla, aki így a héten furcsa pályát futott be. Hétfő reggel még elnökpótló elnökhelyettes volt, délután már az elnöki poszt várományosa, ám csütörtökön délutánra ismét visszakerült hétfő reggeli pozíciójába. Kármán második bejegyzése ugyanis csak úgy érthető: pályázat lesz, vagyis nincs meg az új elnök.

Hogy a dolgok mögé lássunk, megkerestük újra a Pénzügyminisztériumot azt tudakolva, miért változtatta meg döntését Kármán András és meddig tarthat a pályáztatás. Választ ezúttal kaptunk: a tárca a miniszter csütörtöki Facebook-posztját ajánlotta figyelmünkbe.

Visszavont kinevezések

Kármán akár kudarcként is megélhetné, hogy jelöltje, aki állítólag alapos szakmai egyeztetés alapján választottak ki, három nap alatt elvérzett, ráadásul miniszterként saját magának kell a dolgot a nyilvánosság előtt kimagyarázni. Csakhogy volt már hasonló eset, nem is egy. Magyar Péter április 30-án jelentette be például, hogy sógora, Melléthei-Barna Márton lesz az igazságügyi miniszter. Az ötlet előbb értetlenséget, majd ellenállást szült a Tisza-táborban is, végül meg kellett hátrálniuk, igaz, a visszalépést maga Melléthei-Barna jelentette be. De hasonló volt a helyzet az oktatási miniszteri poszttal is. Ott úgy festett, hogy kifejezetten a kommentfal és az influenszerek tiltakozása miatt visszakoztak Magyarék, így került a tárca élére Lannert Judit. Ezeknél is nagyobb a hasonlóság Tóth Tamás rendőr altábornagy esetével. Őt Pósfai Gábor június 10-én bízta meg a Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapitányság vezetésével, amit egy hét múlva visszavont. Sajtóhírek szerint sokan kritizálták Tóth vezetési módszereit, ezért távolították el csupán napokkal a kinevezése után.

Hogy a NAV elnökével mi lesz, egyelőre talány.

Annyi azonban biztos, hogy a következő vezető előtt komoly kihívás éppenséggel lesz majd.

Neki kell majd ugyanis a gyakorlatban megvalósítania, sőt sikerre vinnie a Tisza egyik legnagyobb választási ígéretét, a vagyonadót.

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