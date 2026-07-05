Érthetetlen, mi történik az egyik legfontosabb magyar hivatal elnöke körül

Feltűnt a zöld dossziés férfi

A Facebook-kormányzás közepette azonban már önmagában az sem lehetett jó előjel, hogy a Kármán bejegyzéséhez érkezett majdnem hétszáz hozzászólás szinte kivétel nélkül kritizálta a személyi döntést.

Nem erre szavaztunk – írták többen.

Aztán, még aznap, megnyilvánult a közösségi médiában Hadházy Ákos és a zöld dossziés navosként elhíresült Horváth András is. Utóbbi – röviden összefoglalva – egy bejegyzésben azt állította, hogy a 2010-es évek elején Tamásné volt az, aki sokat tett azért, hogy eltávolítsák őt az adóhivatalból, miután visszaéléseket tárt fel a szervezeten belül.

Aki nem emlékezne Horváth Andrásra, annak álljon itt egy rövid múltidézés. Horváth 2013 végén lépett a nyilvánosság elé, korrupcióra utalt és nagyjából azt állította, hogy a nagyobb hazai cégek és multik évente több mint ezermilliárd forintnyi adót csalnak el, amihez kormányzati körök támogatásával az adóhatóság is asszisztált. Horváth zöld dossziéban tartotta a szerinte bizonyító erejű iratokat, innen az elnevezése. Ám nem maradt el akkor a NAV válasza: a hatóság közölte, hogy Horváth soha nem volt adóellenőr, ráadásul más munkatársak adatait szedte össze. A NAV feljelentette Horváthot, több ügy is indult, de a zöld dossziést végül egyikben sem marasztalták el. Annyi még ide tartozik, hogy az USA 2014-ben kitiltotta területéről a NAV akkori elnökét, Vida Ildikót, amiben egyes feltételezések szerint lehetett köze Horváth fellépésének is.

Kármán visszatáncolt

De térjünk vissza a mostani történésekhez! A zöld dossziés navos hétfői felhorgadását felkapta a sajtó és persze a Facebook népe is.

Ebből már következtetni lehetett arra, hogy Tamásné korán örült a lehetséges kinevezésének, ha örült neki egyáltalán.

A pénzügyminiszter csütörtökön újra posztolt, és tudatta, hogy a kormány nyílt pályázatot ír majd ki a NAV elnöki tisztségére, egyúttal újraszabályozza az adóhivatal vezetőjének jogi státusát, aki ezentúl nem lesz államtitkár. Kármán zárásképpen megjegyezte, hogy az új jogszabályig és a pályázat lezárultáig az adószakmai elnökhelyettes vezeti a NAV-ot. Vagyis Tamásné Czinege Csilla, aki így a héten furcsa pályát futott be. Hétfő reggel még elnökpótló elnökhelyettes volt, délután már az elnöki poszt várományosa, ám csütörtökön délutánra ismét visszakerült hétfő reggeli pozíciójába. Kármán második bejegyzése ugyanis csak úgy érthető: pályázat lesz, vagyis nincs meg az új elnök.