Jön a kommentkormányzás: már a második miniszterjelöltjét dobja Magyar Péter

Korábban hasonló színjáték játszódott le Rubovszky Rita, az oktatási tárca várományosa kapcsán. Akkor több, hangosan rendszerváltást követő tiszás közéleti szereplő is rendkívül negatívan nyilatkozott arról, hogy Rubovszky Rita lehet a párt oktatásiminiszter-jelöltje. Az, hogy Rubovszky Rita neve felmerült miniszterjelöltként, a Tisza Párt támogatóinál is kiverte a biztosítékot.

A különböző, a pártot támogató oldalakon és csoportokból mindeközben folyamatosan érkeztek a negatív bejegyzések.

A parlamenti alakuló ülés előkészítéséről szóló egyeztetések megkezdése előtt Magyar Péter úgy fogalmazott: – Látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok már az interneten, de valódi információt tőlünk fogtok kapni, és szeretnék mindenkit megkérni a verbális lincselés leállítására, főleg, hogyha tisztességes emberekről van szó. Közölte: az oktatási és kulturális miniszteri pozícióira több jelölt is van, és még nem született végleges döntés.