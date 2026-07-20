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Újra meghátrálhat Magyar Péter? – A társadalmi nyomás már többször felülírta a döntéseit

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Óriási elégedetlenség alakult ki Magyar Péter posztja alatt, amelyben arról írt, hogy megkérdezi Polgár Juditot, vállalná-e az ideiglenesen a köztársasági elnöki posztot. Nem ez lenne az első eset, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt a nyilvánosság vagy saját támogatói nyomására módosítja korábbi döntését. Így tett korábban az igazságügyi és az oktatási tárca élére szánt személyek esetén. Ezért felmerül a kérdés: vajon a Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése körül kialakult elégedetlenség is újabb meghátrálásra készteti a miniszterelnököt?

Gábor Márton
2026. 07. 20. 11:05
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A kritikák nyomán végül nem Rubovszky Rita kapta a tárcát, hanem Lannert Judit lett a jelölt. A döntést a balliberális holdudvar több szereplője, köztük Pankotai Lili és a Tanítanék Mozgalom is örömmel fogadta, nyíltan üdvözölve a változtatást.

A történteket többen akkor is úgy értékelték, hogy Magyar Péter végül engedett a saját támogatóinak nyomásának.

Ismét változhat a döntés?

A korábbi példák alapján ismét felmerül a kérdés, hogy a Polgár Judit körül kialakult vita milyen következményekkel járhat. A miniszterelnök ugyan már jelezte, hogy támogatja a sakkozó köztársasági elnöki jelölését, azonban a közösségi médiában kibontakozó elégedetlenség ezúttal is elsősorban saját szimpatizánsai köréből érkezett. Többen azt kifogásolták, hogy a társadalmi egyeztetés ígérete ellenére kész tények elé állították a nyilvánosságot, míg mások szerint Polgár Judit ráadásul nem a legalkalmasabb személy az államfői tisztség betöltésére.

Mindezek alapján kérdés, hogy Magyar Péter ezúttal kitart-e eredeti elképzelése mellett, vagy – a korábbi ügyekhez hasonlóan – ismét felülírja döntését a társadalmi és politikai nyomás hatására.

Amint arról már korábban beszámoltunk, több mint két hónapja lépett hivatalba a Tisza-kormány, ám továbbra is – sőt egyre inkább - úgy tűnik, hogy Magyar Péteréket elsősorban a politikai revansvágy hajtja. Amellett, hogy ez kiolvasható a miniszterelnök szokatlanul indulatos napirend előtti felszólalásaiból, erről tanúskodnak a személyre szabott jogszabály-módosítások, a kétharmados többséggel erőből folytatott alkotmányozás, valamint a jogállamisági intézmények agresszív lebontása. De a bosszúpolitizálással kéz a kézben jár a kétségbeesett kapkodás is, az átgondolatlan bejelentések, a hevenyészve meghozott döntések, s ugyancsak ide sorolhatók a megszegett kampányígéretek.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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