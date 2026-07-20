Újra meghátrálhat Magyar Péter? – A társadalmi nyomás már többször felülírta a döntéseit

Ismét változhat a döntés?

A korábbi példák alapján ismét felmerül a kérdés, hogy a Polgár Judit körül kialakult vita milyen következményekkel járhat. A miniszterelnök ugyan már jelezte, hogy támogatja a sakkozó köztársasági elnöki jelölését, azonban a közösségi médiában kibontakozó elégedetlenség ezúttal is elsősorban saját szimpatizánsai köréből érkezett. Többen azt kifogásolták, hogy a társadalmi egyeztetés ígérete ellenére kész tények elé állították a nyilvánosságot, míg mások szerint Polgár Judit ráadásul nem a legalkalmasabb személy az államfői tisztség betöltésére.

Mindezek alapján kérdés, hogy Magyar Péter ezúttal kitart-e eredeti elképzelése mellett, vagy – a korábbi ügyekhez hasonlóan – ismét felülírja döntését a társadalmi és politikai nyomás hatására.

Amint arról már korábban beszámoltunk, több mint két hónapja lépett hivatalba a Tisza-kormány, ám továbbra is – sőt egyre inkább - úgy tűnik, hogy Magyar Péteréket elsősorban a politikai revansvágy hajtja. Amellett, hogy ez kiolvasható a miniszterelnök szokatlanul indulatos napirend előtti felszólalásaiból, erről tanúskodnak a személyre szabott jogszabály-módosítások, a kétharmados többséggel erőből folytatott alkotmányozás, valamint a jogállamisági intézmények agresszív lebontása. De a bosszúpolitizálással kéz a kézben jár a kétségbeesett kapkodás is, az átgondolatlan bejelentések, a hevenyészve meghozott döntések, s ugyancsak ide sorolhatók a megszegett kampányígéretek.