Bosszúpolitika és kapkodás: így telt a Tisza első két hónapja

A rendőrök is elégedetlenkednek

Az átgondolatlan, valódi egyeztetések nélküli politizálásnak eshetnek áldozatul a rendőrök is, akik közül sokan teljes megdöbbenéssel fogadták a Belügyminisztérium intézkedési tervit.

Mint arról beszámoltunk, a tárca néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy a budapesti közbiztonság javítása érdekében átszervezik a rendőrök létszámhelyzetét, s arra is tettek utalást, hogy az egyenruhásoknak többet kellene túlórázniuk.

A kommentmezőben már érzékelhető az elégedetlenség: számos érintett attól tart, hogy mindez a gyakorlatban a vidéki rendőrök fővárosba vezénylését jelentheti majd, egy ilyen lépéssel viszont az ország más részein tűnhetnek el a rendőrök az utcákról.

A hozzászólók szerint látható béremelés nélkül az új Belügyminisztérium üzenete csak „üres szavak halmaza”. Több kommentelő véli úgy, hogy az irodákból ki kellene vezényelni a tiszteket, mert a hiány a járőrök körében a legégetőbb, de sokak szerint a rendőrök türelme is véges.

– Tökéletesen jó úton haladnak afelé, hogy télre nem marad ennyi rendőr se. Az állomány nagy része azt várja, mit találnak ki őszre. Ha nem lesz drasztikus változás, akkor nagyon sokan el fogják hagyni a pályát 20+ szolgálati évvel is. Mindenki fáradt, kimerült testileg és lelkileg is – foglalta össze a helyzetet egy kommentelő.