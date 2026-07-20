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Bosszúpolitika és kapkodás: így telt a Tisza első két hónapja

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Az elmúlt időszak eseményei alapján egyre szembetűnőbb, hogy a politikai revansvágy minden egyéb szempontot felülír a Tisza kormányzásában. Ez szűrhető le Magyar Péterék kapkodásából, valamint az olyan intézkedéseikből, mint a személyre szabott jogszabály módosítások, a közmédia átalakítása körüli zűrzavar, a rendőrséget érintő előkészítetlen intézkedések, valamint a felpuhított kampányígéretek.

Munkatársunktól
2026. 07. 20. 7:42
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A rendőrök is elégedetlenkednek 

Az átgondolatlan, valódi egyeztetések nélküli politizálásnak eshetnek áldozatul a rendőrök is, akik közül sokan teljes megdöbbenéssel fogadták a Belügyminisztérium intézkedési tervit. 

Mint arról beszámoltunk, a tárca néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy a budapesti közbiztonság javítása érdekében átszervezik a rendőrök létszámhelyzetét, s arra is tettek utalást, hogy az egyenruhásoknak többet kellene túlórázniuk. 

A kommentmezőben már érzékelhető az elégedetlenség: számos érintett attól tart, hogy mindez a gyakorlatban a vidéki rendőrök fővárosba vezénylését jelentheti majd, egy ilyen lépéssel viszont az ország más részein tűnhetnek el a rendőrök az utcákról. 

A hozzászólók szerint látható béremelés nélkül az új Belügyminisztérium üzenete csak „üres szavak halmaza”. Több kommentelő véli úgy, hogy az irodákból ki kellene vezényelni a tiszteket, mert a hiány a járőrök körében a legégetőbb, de sokak szerint a rendőrök türelme is véges.

– Tökéletesen jó úton haladnak afelé, hogy télre nem marad ennyi rendőr se. Az állomány nagy része azt várja, mit találnak ki őszre. Ha nem lesz drasztikus változás, akkor nagyon sokan el fogják hagyni a pályát 20+ szolgálati évvel is. Mindenki fáradt, kimerült testileg és lelkileg is – foglalta össze a helyzetet egy kommentelő. 

(Forrás: Facebook)

 

Miközben a kormány politikai ellenfeleivel kapcsolatos ügyekben rendkívüli gyorsasággal jár el, több, a mindennapi életet érintő kérdésben továbbra sem született érdemi előrelépés. Ennek egyik példája az új KRESZ elfogadása, amelyet szakmai szervezetek és közlekedési szakértők régóta sürgetnek. 

Emlékezetes: idén januárban jelentette be a Fidesz-kormány, hogy hamarosan, várhatóan már nyárra életbe lép az új KRESZ, ezzel együtt pedig számos sürgető kérdés végére pont kerülhet. Ilyen az e-rollerekre vonatkozó szabályozás is, amely a sokasodó balesetek és tragédiák miatt szó szerint életmentő lenne, ám a jogszabályterv Vitézy Dávid szerint majd csak ősszel kerülhet a kormány elé, és egy év felkészülési idő kell még a hatályba lépéséhez.

A valódi cselekvés helyett tehát marad a várakozás, illetve egy újabb társadalmi egyeztetés a közúti balesetekkel kapcsolatban, amelyet pótcselekvésként töltögethet a publikum.

Végül azt is érdemes megemlíteni, hogy miközben Magyar Péter a politikai bosszúhadjáratával van elfoglalva, láthatóan egyre kevesebb energiát hajlandó szánni a választási ígéretei teljesítésére. Több ígéret mögül már teljesen kihátrált a Tisza – mint például a 480 forintos benzin ársapka -, több más esetében pedig jóval szerényebb verzióval rukkoltak elő. Talán a legnagyobb visszakozás látható a Szent István Program kapcsán. 

Tavaly augusztusban Magyar Péter egy olyan nagy szabású projektet ígért, amelynek része a népességfogyás megállítása, a várható élettartam 80 évre emelése, a vízgazdálkodási- és energiarendszer megújítása, az ipar zöldítése és a régiónként egy-egy szuperkórház létrehozása. 

A legutóbbi kormányülésen azonban mindössze egy vidékfejlesztési tervként tárgyalták a programot. 

Magyar Péter vasárnap este is előreszaladt, és bejelentette, hogy hétfőn találkozik Polgár Judittal, mert alkalmasnak tartja a köztársasági elnöki pozícióra. Azóta többen jelezték a miniszterelnök posztjai alatt, hogy ez csak egy rossz vicc lehet, így felmerül a kérdés, hogy Magyar ezt az átgondolatlan lépését is visszavonja-e.

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