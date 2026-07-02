Magyar Péter indoklása szerint a támogatást azért kötötték meglévő szociális jogosultságokhoz, mert a korábbi rendszertől örökölt nyilvántartások miatt egy új támogatási forma kidolgozása hosszabb időt vett volna igénybe.
Nem ezt ígérték: jóval kevesebben részesülnek a Tisza iskolakezdési támogatásából
Jelentősen szűkebb körben vezeti be a Tisza-kormány a százezer forintos iskolakezdési támogatást, mint amit még a választási kampányban ígért Magyar Péter. Míg korábban arról beszéltek, hogy mintegy 700 ezer család részesül majd a segítségből, most már csak körülbelül 400 ezer gyermek jogosultságáról beszélnek. Ráadásul a támogatásnak csupán a fele érkezik meg készpénzben az iskolakezdés előtt, a fennmaradó ötvenezer forintot csak novemberben, utalvány formájában kapják meg az érintettek.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)
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