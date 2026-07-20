göncz árpádtisza pártpolgár juditegyeztetésMagyar Péter

Társadalmi egyeztetést ígért Magyar Péter, kommentelés letiltása lett az eredmény

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Elszabadult a pokol a közösségi médiában, miután a miniszterelnök bejelentette, támogatja Polgár Judit sakkozó jelölését a köztársasági elnöki posztra.

Gábor Márton
2026. 07. 20. 9:03
Polgár Judit Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
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„Minden tiszteletem Polgár Judité, de ebben a pillanatban szétszedné a közvélemény.”

Akadt olyan vélemény is, amely szerint, ha valóban nem feltétel a jogi végzettség, akkor más közéleti szereplők is szóba kerülhetnének, míg egy másik hozzászóló úgy vélte, Göncz Árpád és Polgár Judit összehasonlítása „felháborító”.

 

Csalódottságról írnak

A hozzászólások között több olyan is olvasható, amelyben a kommentelők csalódottságuknak adtak hangot.

 Sok ember csalódni fog Önben – írta egy felhasználó Magyar Péternek, míg egy másik egyenesen azt kérdezte: „Nem értjük, miért ő?

A bejegyzés alatti kommentek alapján tehát a Polgár Judit esetleges köztársasági elnöki jelölése nem aratott osztatlan sikert Magyar Péter követői körében. Több hozzászóló éppen azokat az elveket kérte számon a Tisza Párt vezetőjén – mindenekelőtt a társadalmi egyeztetést és a széles körű konzultációt –, amelyekre a párt korábban rendszeresen hivatkozott.

Nem lehet véleménye a tiszásoknak

Mindeközben az egyik legnagyobb, a Tisza Párt szavazóit tömörítő Facebook-csoportban kikapcsolták a hozzászólás lehetőségét azon bejegyzéshez, amelyben Magyar Péter köztársasági elnökkel kapcsolatos bejelentését tette. 

Borítókép: Polgár Judit (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

add-square Sulyok Tamás elmozdítása

Magyar Péter lépett, hétfőn találkozik Polgár Judittal

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Bogár László
idezojelekplatón

Demokrácia

Bogár László avatarja

Szerencsés volna egészséges gyanakvással tekinteni mindenkire, aki arról szónokol, hogy ő és csakis ő tudja, hogy mi a demokrácia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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