Azonnali intézkedést ígértek a kampányban, a Tisza-kormány mégsem tett semmit

A tűzifa áfájának mérsékléséről szintén nem született döntés.

Módosulhat a családtámogatási rendszer

A családtámogatások területén is bizonytalanság érzékelhető. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy válás esetén nem kellene visszafizetni a csok-támogatást, később azonban egy sajtótájékoztatón már arról beszélt, hogy a kérdés szabályozása ennél összetettebb.

A nyilatkozatok alapján az új kormány inkább a jelenlegi támogatási rendszer feltételeinek enyhítésére készülhet.

A Babaváró hitel esetében egyelőre nem jelent meg hasonlóan konkrét vállalás. A kabinet ugyanakkor november 1-jéig meghosszabbította a gyermekvállalási határidőt, ami átmeneti időt biztosíthat a szabályrendszer esetleges átalakításának előkészítésére.

Elmaradt a szociális dolgozók béremelése

A Tisza Párt kampányában azt ígérte, hogy a szociális szektorban dolgozók azonnal 25 százalékos béremelésben részesülnek. Az érintettek azonban mindeddig nem kapták meg a beígért emelést.

Az ágazatban dolgozók szerint a bérfelzárkóztatás továbbra is sürgető feladat lenne, tekintettel a munkaerőhiányra és az alacsony keresetekre.

Nincs kilakoltatási moratórium

Szintén nem valósult meg a Tisza Párt egyik legmarkánsabb szociálpolitikai ígérete. A párt hivatalos kommunikációja szerint a kormány első napján felfüggesztették volna az összes kilakoltatást.

Az ígéret ellenére jelenleg nincs érvényben általános kilakoltatási moratórium.

Az ügyben az ellenzéki pártok is kritikát fogalmaztak meg, hangsúlyozva: a lakhatási válság miatt továbbra is jelentős társadalmi igény mutatkozik a kilakoltatások ideiglenes felfüggesztésére. A Tisza Párt egyelőre nem közölt konkrét határidőt arra vonatkozóan, hogy mikor kívánja teljesíteni a vállalását.

Elmaradt az MTVA azonnali felfüggesztése is

A közmédia átalakítása a Tisza Párt programjának egyik kiemelt eleme volt. A párt korábban azt ígérte, hogy kormányra kerülése után azonnal felfüggeszti az MTVA hírszolgáltatását, amelyet a Fidesz propagandagépezetének központjának nevezett. A tervek szerint az átmeneti leállást egy, a BBC mintájára működő, politikai befolyástól mentes közszolgálati médiarendszer létrehozása követte volna. Az azonnali intézkedés azonban elmaradt, miközben az új médiatörvény kidolgozásának részletei sem ismertek.