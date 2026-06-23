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Azonnali intézkedést ígértek a kampányban, a Tisza-kormány mégsem tett semmit

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Azonnali intézkedéseket ígért a választási kampányban a Tisza Párt, ám a kormányzás első időszakában egyre több vállalás teljesítése csúszik vagy bizonytalanodik el. Továbbra sem csökkent a zöldségek és gyümölcsök áfája, nem vezették be a gyógyszerek áfamentességét és a tűzifa kedvezményes adókulcsát sem. Elmaradt a szociális ágazatban ígért béremelés, nincs általános kilakoltatási moratórium, miközben a közmédia azonnali átalakítására vonatkozó tervek sem valósultak meg. Az érintett szakmai szervezetek és társadalmi csoportok egyre jobban sürgetik a konkrét lépéseket.

Gábor Márton
2026. 06. 23. 5:45
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A tűzifa áfájának mérsékléséről szintén nem született döntés.

Módosulhat a családtámogatási rendszer

A családtámogatások területén is bizonytalanság érzékelhető. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy válás esetén nem kellene visszafizetni a csok-támogatást, később azonban egy sajtótájékoztatón már arról beszélt, hogy a kérdés szabályozása ennél összetettebb.

A nyilatkozatok alapján az új kormány inkább a jelenlegi támogatási rendszer feltételeinek enyhítésére készülhet.

A Babaváró hitel esetében egyelőre nem jelent meg hasonlóan konkrét vállalás. A kabinet ugyanakkor november 1-jéig meghosszabbította a gyermekvállalási határidőt, ami átmeneti időt biztosíthat a szabályrendszer esetleges átalakításának előkészítésére.

Elmaradt a szociális dolgozók béremelése

A Tisza Párt kampányában azt ígérte, hogy a szociális szektorban dolgozók azonnal 25 százalékos béremelésben részesülnek. Az érintettek azonban mindeddig nem kapták meg a beígért emelést.

Az ágazatban dolgozók szerint a bérfelzárkóztatás továbbra is sürgető feladat lenne, tekintettel a munkaerőhiányra és az alacsony keresetekre.

Nincs kilakoltatási moratórium

Szintén nem valósult meg a Tisza Párt egyik legmarkánsabb szociálpolitikai ígérete. A párt hivatalos kommunikációja szerint a kormány első napján felfüggesztették volna az összes kilakoltatást.

Az ígéret ellenére jelenleg nincs érvényben általános kilakoltatási moratórium.

Az ügyben az ellenzéki pártok is kritikát fogalmaztak meg, hangsúlyozva: a lakhatási válság miatt továbbra is jelentős társadalmi igény mutatkozik a kilakoltatások ideiglenes felfüggesztésére. A Tisza Párt egyelőre nem közölt konkrét határidőt arra vonatkozóan, hogy mikor kívánja teljesíteni a vállalását.

Elmaradt az MTVA azonnali felfüggesztése is

A közmédia átalakítása a Tisza Párt programjának egyik kiemelt eleme volt. A párt korábban azt ígérte, hogy kormányra kerülése után azonnal felfüggeszti az MTVA hírszolgáltatását, amelyet a Fidesz propagandagépezetének központjának nevezett. A tervek szerint az átmeneti leállást egy, a BBC mintájára működő, politikai befolyástól mentes közszolgálati médiarendszer létrehozása követte volna. Az azonnali intézkedés azonban elmaradt, miközben az új médiatörvény kidolgozásának részletei sem ismertek.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Szondi Vanda kormányszóvivő (Fotó: Ladóczki Balázs)

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