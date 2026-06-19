Múzeumok éjszakája a Hagyományok Házában: tárlatvezetésekkel, divatbemutatóval és táncházzal várják a nagyközönséget

A hagyományos népzenei koncerten és táncházon a komáromi és budapesti muzsikusokból álló Horsa Banda előadását hallhatják a látogatók. A zenekar az erdélyi népzenét eredeti formájában szólaltja meg, így felcsendül majd a Mezőség, Kalotaszeg és Gyimes térségeinek zenei világa. A programsorozatot táncház és tánctanítás zárja a Corvin téren.