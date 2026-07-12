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Magyar Péter számára Sulyok Tamás eltávolítása csak a kezdet, akár államfő is lehet

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A törökországi nyaraláson lévő miniszterelnök támogatja, hogy az új alkotmány eredményeként az emberek közvetelenül választhassák meg az államfőt. Sőt, ahogy Magyar Péter korábban fogalmazott, az sem kizárt, hogy kormánytag vagy a Tisza Párt tagja köztársasági elnök lehetne.

Baranyai Gábor
2026. 07. 12. 8:34
Fotó: Balogh Dávid
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Nagy Attila Tibor szerint azonban, ha Magyar Péternek sikerülne a várhatóan kibővített hatalommal járó elsőszámú közjogi méltóságot megszereznie, akkor a „nemszeretem kérdésekkel” nem kellene többé foglalkoznia, annak terhét a miniszterelnökre háríthatná.

20260601 Budapest Országgyűlés plenáris ülése. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Magyar Péter miniszterelnök
Fotó: Havran Zoltán

Magyar Pétert nem zavarná

Nem zavarná a miniszterelnököt, ha akár kormánytag vagy a Tisza Szigetek egyik tagja lenne a következő köztársasági elnök – erről beszélt a 444-nek adott interjújában Magyar Péter három hete. 

A miniszterelnök szerint attól, hogy valaki egy konkrét párt közösségéből érkezik, még lehet jó köztársasági elnök,

ahogyan azt is el tudja képzelni, hogy végül kívülről jön majd valaki. Hozzátette: egyébként nem nagyon gondolkodott eddig ezen a kérdésen, és ezt nem is ő akarja egyedül eldönteni.

 

Folytatódik a leszámolás

A Redditen folytatott kérdezz-felelek beszélgetésben szó esett még a többi között arról is, hogy a kormány az államfő és más közjogi méltóságok mellett a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vezetőinek az eltávolítását is tervezi.

 

Kellemetlen kérdés

A választási kampány fontos elemét jelentő Zsolti bácsi ügyet és az ezzel kapcsolatos ellenzéki kritikákat, kérdéseket a szokott módon intézte el a Tisza Párt elnöke, úgy fogalmazott, hogy „vergődnek, egyre mélyebben”, majd hozzátette, hogy az üggyel kapcsolatban konkrétumokról nem tud.

 

Régi és új ígéretek

Magyar Péter bejelentette azt is, hogy az ausztriai kőbányákból származó,  elsősorban dunántúli településeket érintő azbesztszennyezéssel kapcsolatban talán már jövő héten bejelentést tesz a kormány. 

A kormányfő béremeléseket is ígért, szerinte a szociális szféra 25 százalékos béremelése őszre, legkésőbb év végére várható, napirenden van az egészségügyi szakdolgozók béremelése, valamint a nevelést-oktatást közvetlenül segítő iskolai dolgozók is számíthatnak bérkorrekcióra.

A választási ígéretek kapcsán feltett kérdésekre annyit írt a miniszterelnök, hogy dolgoznak a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésén, tervezik a fogyatékossági támogatás megemelését, felülvizsgálják a dohánykoncessziós szerződéseket, és hamarosan megszüntetik a kaszinók adómentességét. Azt is bejelentette, hogy ősszel jön a külföldön élő magyarokat célzó új hazaváró program.

Borítókép: Magyar Péter a köztársasági elnök hivatalának otthont adó Sándor-palota előtt (Fotó: Balogh Dávid)

 

 

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