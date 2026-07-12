Magyar Péter számára Sulyok Tamás eltávolítása csak a kezdet, akár államfő is lehet

Nagy Attila Tibor szerint azonban, ha Magyar Péternek sikerülne a várhatóan kibővített hatalommal járó elsőszámú közjogi méltóságot megszereznie, akkor a „nemszeretem kérdésekkel” nem kellene többé foglalkoznia, annak terhét a miniszterelnökre háríthatná.

Fotó: Havran Zoltán

Magyar Pétert nem zavarná

Nem zavarná a miniszterelnököt, ha akár kormánytag vagy a Tisza Szigetek egyik tagja lenne a következő köztársasági elnök – erről beszélt a 444-nek adott interjújában Magyar Péter három hete.

A miniszterelnök szerint attól, hogy valaki egy konkrét párt közösségéből érkezik, még lehet jó köztársasági elnök,

ahogyan azt is el tudja képzelni, hogy végül kívülről jön majd valaki. Hozzátette: egyébként nem nagyon gondolkodott eddig ezen a kérdésen, és ezt nem is ő akarja egyedül eldönteni.

Folytatódik a leszámolás

A Redditen folytatott kérdezz-felelek beszélgetésben szó esett még a többi között arról is, hogy a kormány az államfő és más közjogi méltóságok mellett a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vezetőinek az eltávolítását is tervezi.

Kellemetlen kérdés

A választási kampány fontos elemét jelentő Zsolti bácsi ügyet és az ezzel kapcsolatos ellenzéki kritikákat, kérdéseket a szokott módon intézte el a Tisza Párt elnöke, úgy fogalmazott, hogy „vergődnek, egyre mélyebben”, majd hozzátette, hogy az üggyel kapcsolatban konkrétumokról nem tud.