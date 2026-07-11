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A Fidesz brüsszeli embere kitálalt: ezt vállalták Magyar Péterék az RRF-pénzekért cserébe

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Súlyos engedményeket tett Brüsszelnek a Tisza-kormány az uniós forrásokért – erre figyelmeztetett Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a kabinet az Európai Tanáccsal kötött megállapodásban egyebek mellett a személyi jövedelemadó-kedvezmények felülvizsgálatát, a kiskereskedelmi különadó módosítását és a kamattámogatások leépítését is vállalta. A politikus úgy véli, mindennek árát végső soron a magyar családok és vállalkozások fizethetik meg.

Kárpáti András
2026. 07. 11. 18:07
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Altan Gocher Forrás: Hans Lucas via AFP
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Bayer Zsolt
idezojelekorwell

Világos beszéd

Bayer Zsolt avatarja

Kár, hogy a brüsszelita gazemberek elengedik a fülük mellett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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