Szentkirályi AlexandraSzabó Benceinformatikus

Szentkirályi Alexandra: Szabó Bence nem tudhatott a Tisza informatikusának beszervezéséről

Szentkirályi Alexandra szerint a közelmúltban megjelent tiszás informatikus interjúja új megvilágításba helyezi a politikai és nemzetbiztonsági összefüggéseket. Úgy véli, Szabó Bence nem volt minden információ birtokában, mielőtt megszólalt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 28. 17:19
Az elmúlt napokban nyilvánosságra került interjúk és megszólalások új megvilágításba helyezhetnek bizonyos politikai és nemzetbiztonsági összefüggéseket – erre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, aki szerint érdemes egymás mellé tenni a különböző szereplők nyilatkozatait.

A kormánypárti politikus arra kérte a közvéleményt, hogy ne csak Szabó Bence interjúit hallgassák meg, hanem egy, a Tisza Párthoz köthető volt informatikus – monogramja alapján HD-ként azonosított személy – nyilatkozatát is. Állítása szerint ebben a megszólalásban olyan kijelentések hangzanak el, amelyek komoly aggályokat vetnek fel.

Szentkirályi Alexandra szerint az említett informatikus arról beszél, hogy egy idő után az az érzése alakult ki: tulajdonképpen „beszervezték”. Mint fogalmazott, nem egy egyszerű szakmai együttműködésről lehetett szó, hanem egy olyan folyamatról, amely akár egy későbbi akció előkészítését is szolgálhatta. A politikus hangsúlyozta, hogy a nyilatkozat szerint több gyanús körülmény is felmerült, amelyek ezt narratívát erősítik.

A volt kormányszóvivő fontosnak tartotta kiemelni: Szabó Bence megszólalásakor még nem ismerhette ezt az interjút. Éppen ezért – mint mondta – nem feltételezhető róla, hogy tudatosan hagyott volna figyelmen kívül ilyen információkat. „Nem volt ezeknek az ismereteknek a birtokában” – fogalmazott.

Szentkirályi Alexandra szerint vannak olyan politikai szereplők, akik megpróbálhatták kihasználni ezt a helyzetet. Úgy véli, a Tisza Párt részéről tudatos törekvés mutatkozik arra, hogy eltereljék a figyelmet bizonyos összefüggésekről és eltussolják azokat a kapcsolatokat, amelyek – állítása szerint – az ukrán állam működéséhez köthetik őket.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Illyés Tibor/MTI)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
