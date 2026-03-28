Szentkirályi Alexandra: Szabó Bence nem tudhatott a Tisza informatikusának beszervezéséről

Az elmúlt napokban nyilvánosságra került interjúk és megszólalások új megvilágításba helyezhetnek bizonyos politikai és nemzetbiztonsági összefüggéseket – erre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, aki szerint érdemes egymás mellé tenni a különböző szereplők nyilatkozatait.

A kormánypárti politikus arra kérte a közvéleményt, hogy ne csak Szabó Bence interjúit hallgassák meg, hanem egy, a Tisza Párthoz köthető volt informatikus – monogramja alapján HD-ként azonosított személy – nyilatkozatát is. Állítása szerint ebben a megszólalásban olyan kijelentések hangzanak el, amelyek komoly aggályokat vetnek fel.

Szentkirályi Alexandra szerint az említett informatikus arról beszél, hogy egy idő után az az érzése alakult ki: tulajdonképpen „beszervezték”. Mint fogalmazott, nem egy egyszerű szakmai együttműködésről lehetett szó, hanem egy olyan folyamatról, amely akár egy későbbi akció előkészítését is szolgálhatta. A politikus hangsúlyozta, hogy a nyilatkozat szerint több gyanús körülmény is felmerült, amelyek ezt narratívát erősítik.

A volt kormányszóvivő fontosnak tartotta kiemelni: Szabó Bence megszólalásakor még nem ismerhette ezt az interjút. Éppen ezért – mint mondta – nem feltételezhető róla, hogy tudatosan hagyott volna figyelmen kívül ilyen információkat. „Nem volt ezeknek az ismereteknek a birtokában” – fogalmazott.

Szentkirályi Alexandra szerint vannak olyan politikai szereplők, akik megpróbálhatták kihasználni ezt a helyzetet. Úgy véli, a Tisza Párt részéről tudatos törekvés mutatkozik arra, hogy eltereljék a figyelmet bizonyos összefüggésekről és eltussolják azokat a kapcsolatokat, amelyek – állítása szerint – az ukrán állam működéséhez köthetik őket.