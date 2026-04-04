Pintér Ferenc: Pálinkás Szilveszter egy divatkatona, aki megunta a semmittevést + videó

– Civilként és veterán katonaként is felháborít Pálinkás Szilveszter kiállása, aki betanult tematika alapján savazza a miniszterét – fogalmazott Pintér Ferenc a Patrióta műsorában, egyúttal jelezte: a laikusok ezt nem hallják ki, de akik szakmabeliek, tudják, hogy ezek az állítások vérlázítók és mind hazugságok. Az alezredes elárulta, ő maga egyébként Ruszin-Szendi Romulusz miatt szerelt le, az alapvető értékkülönbség miatt.

Az egykori katona szerint

Pálinkás esetében ismét egy politikai, bekészített történetet láthatunk, külső erő felkérésére, a választások előtt.

Mint fogalmaz, a megható történet beleillik az elmúlt hetek hasonló külpolitikai vagy titkosszolgálati kitálalásaiba.

– Biztonságpolitikai szakértőként azt látom, destabilizációs kísérlet zajlik a magyar állammal szemben, a fegyveres erőket, a rendőrséget, a Külügyminisztériumot olyan ügyekkel támadják, ami egyértelműen a választás miatt történik. Egyfajta etetése zajlik az állampolgároknak, kattintásvadászat csak, a valóság pedig elsikkad – mutatott rá.

– Pálinkás Szilveszter nem sokat volt katona és viselte a hátizsákot.

Egy századosnak ilyen kevés szolgálati évvel, ilyen pozíciót elérni nem lehet, csak a megfelelő családi háttérrel

– mondta Pintér Ferenc. Arra is kitért, hogy felkereste néhány egykori szolnoki kollégáját, mit gondolnak Pálinkás nyilatkozatáról.

– Akikkel beszéltem, nincsenek róla jó véleménnyel, kis kedvencnek számított, úgy lett plakátfiú belőle, hogy Ruszin kedvence volt, a médiaszereplésekért pedig akár százmilliót is kaphatott – közölte, kiemelve, bár azt állította, egy katona nem politizál, ő mégis egyenruhában foglalt politikailag állást. Ezt az egész honvédség elutasítja, aki pedig belemegy ebbe a szekértáborosdiba, szereljen le. Nekem mindig háromharmad volt az ország, nem helyes, amit Pálinkás csinált – jegyezte meg.

Nem a hazája vagy a katonák érdekében szólalt fel, hanem megint kaphatott egy megkeresést vagy egy ígéretet

– vélekedett Pintér Ferenc.

Borítókép: Pintér Ferenc alezredes a Patrióta műsorában (Forrás: YouTube)