Apáti Bence, Facebook: „A függetlenobjektív újságírást már megint kimaxolta a 444. Nem, kedves Márk, nem utálják, mint a sz@rt, hanem van pár hozzád hasonló beteg lelkű sz@r, akik a demokráciát úgy képzelik el, hogy felkötik a nekik nem tetsző politikusokat. Nagyon kevés ilyen ember létezik. Látom, téged ezek a kedves kis, életveszélyes fenyegetések nem zavarnak, inkább mulattatnak, és nem a felakasztott Németh Balázzsal van bajod, hanem azzal, hogy Németh Balázs beszámolt a fenyegetésről, de nem különösebben lepődtem meg. Ilyenek vagytok; begőzölt, szélsőbalos politikai aktivisták, miközben független újságíróknak hazudjátok magatokat.”