A regény hal meg utoljára

Aki idáig figyelmesen olvasott, már tudja is a választ. De ne zárjuk rövidre túl hamar ezt a szöveget, hiszen egyenes úton csak a Gonosz jár. Szerb Antal írja a Hétköznapok és csodák elején: „Másrészt tárgyánál fogva is primitív (ti. a regény): örök témája a két legprimitívebb emberi szenzáció, a szerelem és a halál. Csak a XIX. század folyamán, és akkor is csak a legnagyobbaknál és a nagyok majmolóinál tágult ki a regény világa – az átlagregény ma is az, ami a késő ókorban volt. Óriási kifejlődését napjainkban talán éppen annak köszönheti, hogy az olvasók ma lelkileg primitívebbek, mint valaha voltak.” Írja ezt Szerb majd’ kilencven évvel ezelőtt. Mint mondjunk akkor ma?

Mielőtt továbbmennénk, megint kérek egy torpanásnyi időt. Mert azzal vitatkoznék, hogy a szerelem és a halál primitív emberi szenzáció, nem több. Sőt. Aki ezt tényleg így gondolja, az nem tud az emberről semmit. Mármost nem hinném, hogy Szerb Antal nem tudott az emberről semmit. Az idézetben inkább e létterületek átlagregényi, szenzációhajhász kezeléséről van szó, amelyre oly éhes volt mindig az édes plebs.

A lényeg az, hogy a könyvsáska nép illúziót, álmot keres. Mert ha nem is megannyi Orpheusz tolakszik könyves kosarával a boltokban, azért az álvilágba ők is alá tudnak szállni. És akarnak is. És hogy egy pillanatra filantrópnak tűnjek: vajon ki ítélhetné el őket azért, hogy menekülni akarnak a szar életből?