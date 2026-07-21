Luxemburgban gólgazdag mérkőzést játszott a magyar bajnokcsapat

Addigra viszont már újra vezetett az ETO: mindössze négy perccel a luxemburgi egyenlítés után a csapatkapitány, Vitális Milán oldalról beívelt szabadrúgása csapta be a hazaiakat, a labda a kapuban kötött ki.
Luxemburgban fölényesen nyert az ETO
A győriek gambiai támadója, Nfansu Njie az első félidő végén, majd a második elején is betalált, utóbbi gólnál óriásit bakizott a luxemburgiak kapusa.
4-1-es előnyben mintha kissé hátradőlt volna a győri csapat, Abi szépített, majd a duplától sem járt messze. A győriek aztán a svéd Hammarbytól frissen kölcsönvett montenegrói Viktor Djukanovic góljával visszaállították a háromgólos különbséget.
Sőt, a ráadásban Bánáti Kevin is betalált, így ha a győriek udvariasságból nem is fogják, mi nyugodtan kijelenthetjük:
az ETO FC már a luxemburgi első felvonáson eldöntötte a párharcot.
Kl-selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!