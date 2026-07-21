ETO FCKonferencialigaTóth RajmundVitális Milán

Luxemburgban gólgazdag mérkőzést játszott a magyar bajnokcsapat

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A magyar bajnok ETO FC 6-2-re nyert a luxemburgi Atert Bissen elleni idegenbeli mérkőzésen, így több mint kiváló pozícióból várhatja a Konferencialiga-selejtezős párharc győri visszavágóját. Njie duplázott, Vitális, Bumba, Djukanovic és Bánáti is gólt lőtt, a távozni vágyó Tóth Rajmund viszont nagyot hibázott. Efraín Juárez megszerezte első győzelmét az ETO FC kispadján.

Koczó Dávid
2026. 07. 21. 22:09
A csapatkapitány, Vitális Milán is gólt szerzett, Efraín Juárez a luxemburgi Atert Bissen ellen szerezte meg első győzelmét az ETO FC kispadján Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté
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Addigra viszont már újra vezetett az ETO: mindössze négy perccel a luxemburgi egyenlítés után a csapatkapitány, Vitális Milán oldalról beívelt szabadrúgása csapta be a hazaiakat, a labda a kapuban kötött ki.

Luxemburgban fölényesen nyert az ETO

A győriek gambiai támadója, Nfansu Njie az első félidő végén, majd a második elején is betalált, utóbbi gólnál óriásit bakizott a luxemburgiak kapusa.

4-1-es előnyben mintha kissé hátradőlt volna a győri csapat, Abi szépített, majd a duplától sem járt messze. A győriek aztán a svéd Hammarbytól frissen kölcsönvett montenegrói Viktor Djukanovic góljával visszaállították a háromgólos különbséget.

Sőt, a ráadásban Bánáti Kevin is betalált, így ha a győriek udvariasságból nem is fogják, mi nyugodtan kijelenthetjük: 

az ETO FC már a luxemburgi első felvonáson eldöntötte a párharcot.

Kl-selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés

  • Atert Bissen–ETO FC 2-6 (1-3), gólszerzők: Ferber (20.), Abi (75.), illetve Bumba (12.), Vitális (24.), Njie (44., 47.), Djukanovic (83.), Bánáti (90+1.)

 

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